Ariana Grande en sus primeras fotografías tras el atentado en Mánchester

El trágico atentado en Mánchester conmovió desde lo más profundo a Ariana Grande. Indignada y con un inmenso dolor, la cantante decidió suspender su gira mundial Dangerous Woman Tour, tras este lamentable suceso en el que perdieron la vida 22 personas y otras 59 resultaron heridas. Horas después de lo ocurrido, hizo su más sincera declaración a través de sus redes sociales. “Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”. Y sí, todo indica que por ahora, buscará reponerse de lo ocurrido, por esa razón abandonó el Reino Unido para trasladarse hasta los Estados Unidos en un vuelo privado.

VER GALERÍA

La cantante por fin pudo aterrizar en Boca Ratón, Florida. En las primeras imágenes de su arribo a aquel destino, se percibe claramente la tristeza en su rostro. La llegada a su ciudad natal fue más que conmovedora; ahí fue recibida por su novio, el rapero Mc Miller, con quien se dio un fuerte abrazo desde el primer momento que puso un pie en tierra. Tampoco pudieron faltar su adorada mascota; su perro Touluse, un mestizo de Beagle y Chihuahua.

Lo que llama la atención en estas imágenes es la apariencia de la cantante. Es probable que luego de su actuación en Mánchester, viajara sin ni siquiera desmaquillarse. Por supuesto, también son visibles las huellas de las lágrimas en su rostro. Ariana viajó junto a su madre, Joan Grande, quien al igual que su hija vestía de negro. Ella también dio un abrazo a Mc Miller, poco antes de ponerse en marcha al domicilio de la intérprete de temas como Side to Side o Into You. Según reportes, la seguridad se ha reforzado a las afueras de la residencia de Ariana, en donde hay coches de policía custodiando la entrada.

VER GALERÍA

Después de la actuación de la también actriz sobre el escenario del Mánchester Arena, una fuerte explosión provocó que miles de personas entraran en pánico, corriendo hacia las salidas de emergencia, según relatan algunos testigos. Durante este momento, Joan refugió a algunos fanáticos en la zona de camerinos para protegerlos hasta que pasara el peligro.

La hazaña de la madre de Ariana Grande en la tragedia del Manchester Arena

El mánager de la intérprete, Scooter Braun, también compartió algunas palabras luego de lo sucedido. “Nuestros corazones están rotos. No hay palabras para expresar este dolor por las víctimas y las familias perjudicadas en este ataque sin sentido. Lloramos por las vidas de los niños y seres queridos perdidas en este acto de cobardía. Estamos agradecidos por la ayuda desinteresada de los primeros en responder en Mánchester que se arriesgaron para salvar vidas. Pedimos a ustedes apoyar con el corazón y sus orciones a las víctimas, a las familias y a todos los afectados”, dijo Braun a través de sus redes sociales.

VER GALERÍA