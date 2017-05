JLo ‘from the block’ pero con sus pants de más $1,000 dólares

Jennifer Lopez siempre ha sido reconocida por tener los pies en la tierra y ser una persona sencilla, sin embargo de vez en cuando también le gusta invertir un poco más en su outfit aunque solo sea para salir a caminar por la calle. Este fue el caso de su último look casual el cual ha estado en boca de todos y ha sido muy comentado debido al extraordinario precio del mismo.

VER GALERÍA

La cantante de “Jenny from the Block” salió a caminar por la Quinta Avenida en Nueva York en un look tanto sencillo como costoso. La protagonista de la serie de televisión Shades of Blue, de la cual también es productora, presumió su espectacular figura en unos lujosos pants de cashmere de Olivia von Halle los cuales los puedes conseguir en la tienda por la módica cantidad de 1,148 dólares (21,812 pesos mexicanos). La también actriz los eligió en un tono de azul real, con una franja amarilla eléctrica y los combinó a la perfección con un par de tenis del mismo color brillante mientras paseaba por algunas tiendas de lujo en la famosa avenida. Con casi nada de maquillaje, JLo se veía muy guapa con el pelo lacio y unos lentes de sol tipo aviador que hacían juego con el resto de su outfit.

VER GALERÍA

Jennifer no es la única celebridad que ha usado esta lujosa ropa deportiva, pues otras estrellas como la actriz Jessica Alba, Suki Waterhouse, Jourdan Dunn y Gigi Hadid también los han usado en diferentes colores. No es la primera vez que la actual novia de Alex Rodríguez sale a la calle con una prenda que rebasa el presupuesto de muchos bolsillos, aunque seguramente, esta ha sido de las más costosas de este tipo.

"Used to have a little, now I have a lot"... hace unos días, la ex esposa de Marc Anthony llevaba puesta una sudadera que también varias celebridades han utilizado, solo que esta con un valor un poco menor, el de 98 dólares (1,862 pesos mexicanos). JLo utilizó este outfit para llevar a sus hijos Max y Emme a cenar al reconocido restaurante Cipriani en Nueva York. ¡Vaya manera de llevar los “looks de domingo” con estilo!