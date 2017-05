¿Cuál rivalidad? Paulina Rubio recuerda los buenos tiempos al lado de Thalía 'La Chica Dorada' puso punto final a los rumores de una supuesta enemistad con al esposa de Tommy Mottola al etiquetarla en una foto en Instagram

Durante años el mito de una supuesta rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía las ha perseguido, pero todo parecer indicar que eso es cosa del pasado. Si bien cuando coincidieron en Timbiriche no fueron las mejores amigas, La Chica Dorada tiene un lindo recuerdo de la época, tanto que quiso compartirlo con sus seguidores en Instagram. Echando por tierra cualquier tipo de enemistad, la intérprete de Causa y Efecto etiquetó a la cantante en esta publicación.

Aunque en la imagen también aparecen Erik Rubín, Eduardo Capetillo y Diego Shoening, los seguidores de Paulina se centraron en el hecho de que ésta ha sido la primera imagen que comparte al lado de la intérprete de Amor a la Mexicana. Para titular esta foto La Chica Dorada eligió los hashtags #Ylafiestacomenzó #Happymonday y #Lavidaesmejorcantando, haciendo referencia a su época en Timbiriche.

De inmediato, los fans de ambas comenzaron a publicar comentarios pidiendo un dueto entre ellas, algo que obviamente sería un rotundo éxito. Aunque Thalía no comentó la foto de Paulina, ha quedado el precedente de un acercamiento que posiblemente, en el futuro, se convierta en algo más o simplemente ponga punto final al mito de su rivalidad.

El asunto que desencadenó la supuesta enemistad entre ambas, se remonta a los años de Timbiriche, cuando en un concierto, las chicas tuvieron un percance frente al público. Hace algunos años, durante una entrevista para Historias Engarzadas, Paulina contó con detalle qué fue lo que sucedió aquel día: “Nos empezamos a jalar el micrófono, todavía no había ni inalámbricos, eran de cable, ¡imagínate tú! Hasta que de repente se lo jaló yo tanto y pum que se lo clavo en la boca y se enojó muchísimo. Me acuerdo que yo tenía una coleta de lado tipo Flasdance y me la volteó del otro lado, entonces me enojé tanto que me salí del escenario y comencé a llorar. Eran 15 mil personas y unos gritaban ¡Paulina! y del otro lado ¡Thalía!, muy mal gusto de nuestra parte”, comentó graciosa al recordarlo.

En 2004, muchos años después de aquel pleito en Timbiriche, Paulina Rubio se apareció en la discoteca donde Thalía presentó su disco de éxitos, en Miami, ante la sorpresa de la hermana de Laura Zapata, La Chica Dorada intentó robarle cámara: “No sé por qué vino a la presentación de mi disco ya que no somos amigas ni rivales, sólo somos compañeras”, declaró en aquel momento Thalía al programa de El Gordo y la Flaca.

En 2014, las cantantes coincidieron en el programa especial por los 50 años de Sábado Gigante, donde, aunque no compartieron escenario, fue la primera ocasión en mucho tiempo que estuvieron en el mismo evento y en el que demostraron que ya habían pasado la página. Ahora, Thalía y Paulina tienen más cosas en común que antes, no sólo comparten profesión, ambas son mamás de dos niños que las tienen entregadas a ese papel.