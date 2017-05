Beyoncé en su exclusivo baby shower rodeada de distinguidos invitados

¿La mayor de sus inspiraciones? El embarazo. No hay nada que en este momento mantenga a Beyoncé tan emocionada como la llegada de sus próximos bebés. Hoy, disfruta estos meses junto a su adorable familia: su hija Blue Ivy y su esposo Jay Z. Para hacer de este instante de algo extraordinario, no ha parado de publicar fotografías en las que, orgullosa, presume su pancita luciendo llamativos looks. Así mismo, realizó una de las fiestas más emotivas previo al nacimiento de sus hijos; un baby shower llamado Carter Push Party. Este fue uno de los festejos más originales, pues además estuvo inspirado en la cultura africana.

Una vez más, la cantante decidió mostrar que su amor por la belleza no tiene límites. Beyoncé ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de postales, en blanco y negro, de su baby shower, en donde la cantante logró reunir a todos sus amigos. En esta fiesta tan especial, la también empresaria mostró un look muy original y hasta presumió su pancita decorada con una especie de tatuaje de henna. Jay Z no pudo ocultar su emoción, y posó con su esposa en estas instantáneas en las que se le observa bailando.

La mamá de Beyoncé, Tina Knowles, reveló en sus redes sociales otros momentos de esta celebración. Ella publicó algunos clips en donde se puede apreciar a las distinguidas invitadas a la Carter Push Party, entre ellas, Serena Williams, Kelly Rowland, La La Anthony, entre otras. La llegada de los mellizos de Beyoncé fue una noticia que alegró no sólo a la familia, también a los fanáticos, que están muy pendientes de cada una de las publicaciones de la cantante, quien ha manifestado que la maternidad es una de las cosas más bellas que le han pasado en la vida.

Hace unos días publicó en las redes sociales fotos en donde luce un vestido verde decorado con un estampado floral de hortensias. Este diseño es de Dolce & Gabbana y tiene un costo de poco más de 3 mil dólares (más de 57 mil pesos). La intérprete de Single Ladies celebró así el Día de las Madres, y dio muestra de lo bien que se encuentra animicamente, lista para dar el siguiente paso en tan sólo unos meses.

En esta serie aparece Blue Ivy usando una versión mini del mismo vestido. Las dos sonríen a la cámara, en ocasiones usan gafas y hasta se divierten en un columpio. Madre e hija hacen de esta experiencia una de las más inolvidables. Después de todo, la pequeña hija de Beyoncé, también está muy emocionada por la próxima llegada de sus hermanitos. A esta divertida sesión también se unió Jay Z, quien decidió entregarse a un momento de juegos junto con su esposa e hija. En una de las fotos aparece él, sentado sobre un inflable de corazón. Para esta colorida sesión, la famosa familia Carter-Knowles, eligió el Museum of Ice Cream, ubicado en la ciudad de Los Ángeles.

