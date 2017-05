Esposa de Chris Cornell no cree que el músico se haya suicidado: 'Él amaba a nuestro niños'

El repentino fallecimiento de Chris Cornell ha conmovido, desde lo más profundo, a una de las mujeres que acompañó al músico durante sus últimos años, su esposa Vicky Karayiannis. Tras el lamentable deceso, decidió romper el silencio para revelar algunos detalles de su vida junto al hombre que también fuera padre de sus hijos. Sin embargo, frente a los recientes informes que señalan las causas de la muerte del ídolo musical, tiene una postura: no cree que su esposo haya querido herir a su familia suicidándose de un momento a otro.

Pero ella fue más allá con sus revelaciones. A través de un comunicado, relató lo que aconteció días antes de la lamentable noticia, esa que según sus propias palabras, ha creado un vacío en su corazón. “Él (Chris) voló a casa para el Día de las Madres para pasar tiempo con su familia. Voló al mediodía del miércoles, el día del show, después de pasar un rato con sus hijos. Cuando platicamos antes del show, hablamos de los planes para las vacaciones del Memorial Day y otras cosas que queríamos hacer”, señaló en las declaraciones que fueron publicadas por Entertaiment Tonight.

De acuerdo con la información proporcionada al medio antes citado, por un portavoz de la oficina de inspección médica del condado de Wayne, se determinó que la causa de muerte de Cornell fue suicidio. Ante esta conclusión, Vicky ha reaccionado y se ha mostrado un tanto incrédula a lo determinado por las autoridades. “Sé que él amaba a nuestros niños, y él no los habría herido de manera intencional quitándose la vida”, destaca en su comunicado.

Pese a tener la idea de que su esposo no se suicidó, asegura que algo extraño estaba ocurriendo con él después del show. Cornell llevaba un tratamiento con ansiolíticos y esa noche, al parecer, había ingerido más de lo debido. “Cuando él me me dijo que había tomado un extra, o dos de Ativan, contacté a seguridad y les pedí que revisaran qué pasaba con él. Lo que sucedió es inexplicable, y espero que los informes médicos proporcionen más detalles”, dijo.

El abogado de la familia, Kirk Pasich, emitió también un comunicado en donde señala que el medicamento que él tomaba pudo haber afectado su juicio, dando respuesta a la resolución que indica suicidio. “Sin los resultados de las pruebas toxicológicas, no sabemos qué estaba pasando con Chris, o si algunas sustancias contribuyeron. Chris, un adicto en recuperación, tenía una prescripción para Ativan y él pudo haber tomado más de la dosis recomendada”, señaló Pasich en el comunicado difundido por Entertaiment Tonight. Chris Cornell falleció a la edad de 52 años, tras una presentación realizada en la ciudad de Detroit. Su cuerpo fue hallado en su habitación de hotel, y se dijo que había muerto por ahorcamiento.

