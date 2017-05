Revelada la causa de la muerte de Chris Cornell

Inesperadamente esta mañana se dio a conocer que Chris Cornell había perdido la vida después de presentarse con su banda, Audioslave, en Detroit. De primer momento no se conocía la causa detrás del fallecimiento, pero se hablaba de sospechas de un suicidio, información que ha sido confirmada. Después de que el Departamento de Policía de Detroit, Michigan hiciera la autopsia correspondiente se ha sabido que el cantante de 52 años tomó su propia vida tras su último concierto con la banda, en la que como última canción interpretó My Time of Dying.

“Chris Cornell falleció la noche del miércoles en Detroit, Michigan. Su esposa Vicky y su familia están en shock tras saber de su repentina e inesperada muerte, y trabajarán de forma cercana con el médico a cargo de determinar la causa de su muerte. Quisieran agradecer a sus fanáticos por su continuo amor y fidelidad y piden que su privacidad sea respetada en estos momentos”, se leía en el comunicado que por la mañana compartía el representante del intérprete.

De momento se sabía que el cuerpo del vocalista de Audioslave se había encontrado en el piso de su cuarto de hotel con una cinta alrededor del cuello. Su esposa Vicky ha dicho a TMZ que no mostraba signos de tener deseos de quitarse la vida, pero que se preocupó cuando no logró comunicarse con él y por eso pidió a un amigo de la familia que fuera a buscarlo; fue así como se supo del terrible fallecimiento. El médico del condado de Wayne encargado de la investigación por la policía de Detroit ha confirmado el suicidio, pero todavía falta el estudio toxicológico para tener el reporte completo.

A Cornell le sobreviven su esposa, Vicky, y sus hijos, Toni, Lilian y Christopher, estos dos aparecieron con él durante una alfombra roja apenas el pasado mes de abril. Las muestras de cariño no se han hecho esperar y personalidades como Lenny Kravitz, Steven Tyler y Elton John han usado las redes sociales para dar un último adiós al famoso cantante.

“Sorprendido y triste por la inesperada muerte de Chris Cornell. Un gran cantante, compositor y el hombre más encantador”, fue el mensaje que Elton John publicó en su cuenta de Twitter. “Hay una nueva estrella en el cielo esta noche, que va a brillar para siempre en la memoria de tu sueño. Fuiste la estrella de cada banda con la que tocaste. Fuiste un gran amigo Chris. El mundo te va a extrañar profunda, triste, cariñosamente”, fue el mensaje de Steven Tyler. Entre los muchos amigos de Cornell, Brad Pitt era uno de los más cercanos.

