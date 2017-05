Taylor Swift tiene un nuevo amor, ¿también tendrá su propia canción?

Ningún fracaso amoroso ha terminado con las ilusiones de Taylor Swift. Todo indica que ahora, un nuevo galán hace latir su corazón y ella está muy entusiasmada. Pero, ¿quién es el afortunado en esta ocasión? Se trata de del actor y modelo británico Joe Alwyn, con quien se dice mantiene una relación en secreto. En años anteriores, la intérprete de Bad Blood ha dado muestra de lo mucho que sabe inspirarse cada que el amor llama a la puerta, por esa razón no es extraño que en su repertorio musical haya canciones en donde describa parte de esas experiencias.

Aunque no hay una señal clara por parte de Taylor sobre esta nueva etapa de su vida sentimental, se dice que la pareja lleva meses saliendo, y que incluso ella ha pasado unos días en Londres para mantenerse cerca del chico, según reporta el diario británico The Sun. Entre otras cosas, se agrega que debido a la experiencia que Taylor tuvo en su pasada relación con el actor Tom Hiddleston, ambos han decidido mantener todo en secreto. Y todo esto, por la simple razón de que los dos perfilan este momento como algo muy serio, agregó el medio antes citado.

También se comenta que luego de su tour, 1989, Taylor estuvo más consiente de toda la atención que había acaparado, fue en ese momento en que decidió cuidar al máximo su vida personal. The Sun también señala que la estrella ha rentado una casa en Londres, en donde constantemente recibe las visitas de Joe. Por si fuera poco, para evitar ser captada, ha viajado en su jet privado, de ida y vuelta para desviar cualquier intento de invasión a su privacidad.

Así, surge una nueva pregunta, ¿será que Taylor ya tiene lista otra canción para este episodio de su vida personal? Ya en el pasado, de su relación con el cantante Harry Styles, la rubia compuso el tema Out Of The Woods, una canción en donde hace sutiles referencias a este romance que la tuvo muy emocionada en su momento. Del mismo modo, Forever and Always fue un tema que se dijo lleva dedicatoria para Joe Jonas, y que se incluye en su disco Fearless. Dear John es otra de las favoritas de su repertorio, y se dice que esta fue compuesta para John Mayer. En la letra de este sencillo, habla de lo fuerte que fue para ella vivir este amorío.

Estos últimos meses, Taylor se ha mantenido alejada de la vida pública, a la par de este romance, se mantiene enfocada en la realización de su nuevo material discográfico. Se ha dicho que se encuentra grabando en la ciudad de Nashville y que está muy emocionada por esta etapa de en la que espera sorprender a sus fans con más música, según reportes de E! News.

