Valeria, hija de María José, y su gran momento sobre el escenario junto a su mamá

Fue una noche mágica y María José la vivió de manera extraordinaria. No sólo hizo su regreso como cantante solista a uno de los escenarios más importantes de México, también tuvo una de las mayores sorpresas al compartir este instante con el gran amor de su vida, su hija Valeria. Frente a 10 mil fanáticos, la intérprete de clásicos como Adelante Corazón, decidió ir más allá. No sólo hizo de este show un escaparate musical, sino que decidió mostrar ese lado humano y personal, que muy pocas veces un cantante en escena revela ante sus fieles admiradores. Esta vez fue distinto y el público lo aclamó. ¡María José, está de vuelta!

El inolvidable reencuentro fue significativo. María José se tomó un tiempo para agradecer y explicar que estos cuatro años que no se había presentado en el Auditorio Nacional, tuvo la suerte de convertirse en madre y formar una familia. Además, esa espectacular noche hubo más motivos para celebrar, pues su familia también la acompañó. Pero el momento más emotivo de la velada llegó cuando Valeria subió al escenario para acompañar a su mami. Usando el mismo look que las bailarinas, la pequeña formó parte de la coreografía del tema Las Que se Ponen Bien La Falda, y dio muestra de su gusto musical.

A través de sus redes sociales, María José compartió la imagen de este momento, en que se observa a Valeria, muy atenta y a la vez sorprendida, en medio de toda la parafernalia del show que protagonizó su mamá, que forma parte de su gira Lo Que Te Mereces Tour. Ella, sonriente y muy emocionada, dio la bienvenida a la pequeña estrella que se robó el corazón de todo el público. “Ayer, la mayor sorpresa me la llevé yo. ¡Valeria bailó Las Que Se Ponen Bien La Falda!”, comentó en su cuenta de Instagram. Y no sólo eso, porque durante ese número musical tampoco pudo contener la emoción. “Un aplauso para mi chiquita se los juro que ni me la esperaba, éste si fue el mejor regalo del día de las madres”, dijo la cantante, según reporta El Universal.

No es la primera vez que Valeria demuestra que, probablemente, en un futuro siga los pasos de su famosa mamá. Ya en ocasiones anteriores ha aparecido bailando en algunos clips que La Josa ha subido a las redes sociales. Hace unas semanas, madre e hija se divirtieron en casa cuando la pequeñita decidió hacer a su mami un simpático y colorido maquillaje. Por supuesto, la integrante del grupo Kabah, reveló el sorprendente resultado de su sesión de belleza. Valeria, mientras tanto, celebró su gran hazaña con una sonrisa.

Con mucho anhelo y dedicación, María José se preparó para su regreso a este escenario y durante varios días compartió detalles de todos los preparativos. Este es uno de los mejores momentos de la intérprete mexicana, quien ha sabido equilibrar la maternidad con el trabajo, para seguir adelante con sus proyectos profesionales.

