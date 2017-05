'Quiero felicitar al amor de mi vida', el tierno mensaje de Manuel Velasco a Anahí en su cumpleaños

Nunca antes Anahí había festejado un cumpleaños con más emoción, ya que hoy en día se encuentra en el mejor momento pues está realizada en cada aspecto de su vida. La cantante anunció desde las primeras horas del domingo que hoy cumple 34 años, y lo hizo mediante una fotografía en donde sale recibiendo un beso en la frente de su esposo Manuel Velasco con una gran sonrisa, la cual colgó en su plataforma favorita para mostrar sus mejores momentos. Horas más tarde, la guapa joven compartió de nuevo en su Instagram cómo festejó su cumpleaños junto a los dos amores de su vida, su esposo y el pequeño Manuelito.

En la imagen aparece un pastel lleno de velas prendidas y en el fondo, a los dos papás llenando de besos a su bebé. La fotografía no necesitó de muchas palabras para describir el momento, por lo que Anahí solamente agregó junto a esta una frase, “¡Los amo! Gracias a Dios.” Así la también actriz pasó su día celebrando a la vida. En otra instantánea que la ex integrante de RBD compartió, se le veía a ella muy sonriente abrazando a Manuelito, quien heredó el hermoso color de ojos de su madre. Anahí aprovechó esta publicación para agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo para desearle un feliz cumpleaños, “¡No le puedo pedir más a la vida! Gracias a Dios 🎂🎉😁🙌🏻❤️❤️ Un cumpleaños muuuyyy feliz !!!!! Gracias a todos por sus mensajes me los quedo en el corazón por siempre” escribió Any.

Y sin duda Anahí recibió millones de felicitaciones pero la más especial fue la que le hizo su eterno enamorado, su esposo. Manuel compartió en sus redes sociales una imagen en donde sale su perfecta familia y junto a ella, el gobernador de Chiapas escribió un tierno mensaje: “Quiero felicitar al amor de mi vida, a una gran mujer, mamá y compañera. Que Dios te dé mucha salud y muchos años más de vida para celebrarlos juntos. ¡Feliz cumpleaños mi amor, TE AMO @anahi!” La publicación recibió miles de likes al instante y se llenó de comentarios que hicieron eco a la felicitación.

Otros amigos de Anahí también quisieron ser parte de los buenos deseos que la ojiazul recibió en este día, entre ellos, Christopher Uckerman, Cristian Chávez e Inés Gomez Mont. Esta última también quiso presumir una foto con su amiga y escribirle una nota de celebración que decía: “Feliz cumple a una amiga muy especial desde hace..... no mejor no digo desde hace cuánto somos amigas jajajaja @anahi sabes las bendiciones que te deseo y lo agradecida que estoy de tenerte en mi vida y poder celebrar juntas un cumpleaños más 🙏🏼 te adoro con todo el corazón #felizcumple🎂”. Así la intérprete de Mi Delirio pasó un día rodeada de amor, cariño y muchas bendiciones.