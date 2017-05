Cristian Castro habla por primera vez de su boda: 'Sigo creyendo en el matrimonio'

¡Ahora sí, va enserio! Cristian Castro está listo para dejar formalmente la soltería y eso lo tiene muy entusiasmado. Conforme transcurren los días, no deja de compartir los detalles más imprescindibles de lo que próximamente todo el mundo será testigo, su boda. Así, el Gallito Feliz está dispuesto a hacer efectivo ese dicho que dice “la tercera es la vencida”, pues además dio una de las pruebas más claras al ofrecerle matrimonio de manera pública a su prometida, Carol Victoria, durante un palenque que ofreció en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Por si fuera poco, Cristian no ha parado de hablar del tema. Esta vez, el cantante fue invitado al programa televisivo Hoy, en donde contó abiertamente lo que vuelve a sentir en su nueva etapa como enamorado. Ante la pregunta de si sigue creyendo en el matrimonio, el intérprete respondió con seguridad. “Es bueno seguir creyendo”. También, reveló que ya casi está todo listo para ese momento que ambos esperan con ansias, el día de la boda. “Se hace el 4 de noviembre en la Basílica de Guadalupe. Los invitamos, queremos hacer una fiesta muy mexicana", señaló.

Este sería el tercer matrimonio de Cristian y, sin duda, el cantante se siente pleno al vivir este nuevo capítulo en su vida, que él describe como extraordinario. “Estoy muy decidido, muy contento, agradecido con Dios y con ella por darme la oportunidad. Está muy bien la historia, me gusta muchísimo este momento. Lo venía predicando con mis canciones, tratando de convocar un estado así de enamoramiento lindo, siempre he querido eso desde chiquito", dijo.

Estos días, Cristian y Carol Victoria han demostrado que además de ser pareja (y próximamente esposos), también son un gran equipo. Ambos van juntos a todos lados, incluso ella estuvo presente durante esa entrevista en la emisión televisiva, en la que apareció sonriente escuchando las declaraciones de su prometido, quien no dejó de alabar sus cualidades. “Es violinista (Carol), estudia su maestría en Italia. Es hija de Víctor Urbán, organista titular del Órgano Monumental del Auditorio Nacional”, dijo, para resaltar las cualidades artísticas de su chica y las de su familia.

Hace unos días, Cristian publicó un anuncio en la sección principal de Gente, del diario mexicano Reforma, en donde le pedía matrimonio a su novia con una imagen en la que aparecen dos anillos de compromiso y una leyenda que sorprendió a todos los lectores de esa publicación. “Carol Victoria: ¿Te quieres casar conmigo? Cristian Castro”. Aunque las reacciones fueron inmediatas, Verónica Castro, su mamá, no estaba enterada en ese instante de la próxima hazaña de su hijo. “¡Ay, Dios! Pero no tengo idea de qué me estás hablando. No sabía que se quería casar de nuevo. De Cristian no me sorprende nada, es un ocurrente y está bien loco, pero, si él quiere casarse y cree en el amor, qué padre, lo felicito", dijo la actriz a la publicación antes citada.

