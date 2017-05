Harry Styles podría tener un nuevo amor

Aunque muchas chicas quisieran ser las afortunadas en ocupar un lugar en el corazón de Harry Styles, podría ser que el ídolo pop ya haya encontrado a la elegida. Ahora, el nombre de una mujer se ha colocado en la mira, pues se comenta que ella es la nueva novia del ex One Direction. Se trata de Tess Ward, con quien se dice mantiene un romance en el que al parecer todo marcha sobre ruedas. Entre otras cosas, se ha comentado que la química entre los dos es algo que desde un principio marcó el inicio de esta nueva aventura.

Estos días, las versiones sobre la nueva relación han sonado demasiado. Se reporta que ambos se conocieron gracias a que amigos en común los presentaron y de inmediato surgió todo, según lo revelado por una fuente que habló para el diario The Sun. “Tan pronto Harry conoció a Tess, hubo una chispa instantánea entre los dos”. Entre otras cosas, se dice que los dos tienen muchas cosas en común, como su amor por la moda y la comida. Recientemente, el cantante apareció usando una camisa roja de Gucci, con flores, idéntica a una con la que ya había posado la chica, que es apasionada de la comida saludable, de hecho es la autora de los libros The Naked Diet y The Naked Cookbook.

Y pese a que el pasado amoroso de ambos, en especial el de Harry, no ha sido fácil, se sabe que para ellos se trata de un momento diferente. La fuente que informó al medio citado con anterioridad, asegura que el intérprete de Sign Of The Times, quiere ser muy cuidadoso en este instante, en el que todo transcurre de maravilla.

El fin de semana pasado, Harry y Tess aparecieron juntos de paseo por la ciudad de Londres. El cantante manejaba su automóvil y además utilizaba su teléfono celular, motivo por el cual pudo haber sido multado y penalizado por las autoridades, aunque en esta ocasión salió librado, según lo reportado por Daily Mail. Ese día, Tess viajaba con él en el asiento del copiloto y el paparazzi no pudo perder detalle de lo acontecido.

Por ahora, Harry parece estar completamente inspirado. Esta nueva oportunidad de amar coincide durante su etapa como cantante solista, en la que ha podido alcanzar el éxito de un momento a otro. Ha sido tanta su felicidad, que hasta los fans han salido recompensados, pues durante su visita al show televisivo Today, decidió ordenar pizzas para todos seguidores que estuvieron afuera del estudio esperando desde una noche antes, con tal de no perderse su visita a esa emisión.

