Después del triunfo, a celebrar con Luis Miguel en Las Vegas

Nada le quita el sueño a Luis Miguel, ni los conflictos legales a los que se ha enfrentado estas últimas semanas. Tras haberse entregado a una jueza en la ciudad de California, ahora el cantante reapareció con un semblante tranquilo y sonriente junto al boxeador Saúl, El Canelo Álvarez en la ciudad de Las Vegas. Todo indica que El Sol está dispuesto a luchar para que nada ni nadie opaque su brillo, y su actitud lo demuestra. Recientemente ha hecho varias apariciones públicas en distintos sitios, en donde se le observa amable y cercano a la gente, rasgo poco común en él hace varios años. Pero hoy, la situación es distinta.

VER GALERÍA

Apenas el fin de semana pasado, Luis Miguel celebraba junto a El Canelo la victoria que este tuvo frente a Julio César Chávez Jr., en la Ciudad del Pecado. Y para hacer este momento más especial, ambos decidieron apostar en un casino de aquella ciudad, colocaron sus mejores cartas sobre la mesa y disfrutaron de este momento que no pasó desapercibido para ningún fanático. Álvarez subió a sus redes sociales la fotografía de este momento, en donde aparece él, concentrado, determinando sus movimientos, mientras Luis Miguel, quien permanece a un lado de él, lo mira sonriente y muy quitado de la pena.

Esa misma noche, El Sol también aprovechó para complacer a sus fanáticos, quienes al reconocerlo no dudaron ni un segundo en pedirle las fotografías para el recuerdo. En una de las imágenes, el cantante posa con un grupo de cuatro mujeres y él al centro, con ese gesto amable que hoy, sin duda, lo distingue. Pero eso no fue todo porque otra de sus fanáticas también presumió su foto con él y Luis Miguel no dejó de mostrar su felicidad. Lo que llama la atención es el reciente look del ídolo latino, quien últimamente lleva el cabello peinado como nunca antes lo había usado.

VER GALERÍA

El pasado 2 de mayo Luis Miguel asistió a una corte en California para comparecer, de manera voluntaria, por el caso legal que enfrenta con su ex manager, William Brockhaus. Previo a este encuentro con la ley, se giró una orden de aprehensión en su contra, pues el intérprete de La Incondicional no se había presentado a las audiencias. Finalmente, parece que quiere poner orden en su situación legal y ha dado el primer paso.

¡Tienes que verlo! Luis Miguel se sincera en el adelanto de su serie: 'Esta es mi historia'

Luis Miguel se entrega a las autoridades en Los Ángeles

Miguel Alemán Magnani, el incondicional de Luis Miguel en sus momentos más agridulces

A la par de todo esto, El Sol se prepara para el estreno de su serie autobiográfica, en la que se contará la versión de su vida, y en la que se pondrán en claro diversas interrogantes alrededor de la estrella. Hace unos días, la plataforma Netflix estrenó el clip promocional de la serie, en donde aparece el mismo Luis Miguel presentando este proyecto. “Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz. Versiones hay muchas, verdad solo hay una. Esta es mi historia”, dice él mismo en este breve anuncio.

VER GALERÍA