¡Con humor! Así toma Alejandro Fernández su nuevo suceso viral

Relajado y con el buen sentido del humor que lo caracteriza, Alejandro Fernández respondió al más reciente acontecimiento viral del que ahora es protagonista. Ahora, en medio de un show en la ciudad de Puebla, El Potrillo tuvo que hacer una breve pausa luego de tomar un trago de tequila, pues aquella hazaña no fue del todo satisfactoria por una sola razón. Sin embargo, no hubo nada que le impidiera seguir cantando y, sobre todo, dar una explicación a quienes, desconcertados, presenciaron una escena que logró viralizarse de manera inmediata.

El Potrillo se presentó en el palenque de la Feria de Puebla, en donde todos sus fanáticos cantaron con él cada uno de sus temas. En medio de la euforia por el gran ambiente que se estaba viviendo, Alejandro se acercó a una de las personas del público, tomó un vaso que le ofrecieron, y luego bebió el contenido de manera inmediata. En un video que circula en redes sociales, se aprecia ese momento y lo que ocurre después. El intérprete muestra en su rostro una señal de desagrado por lo que acababa de beber y se limpia la cara con un pañuelo. Segundos después, se nota que aquello terminó por provocarle náuseas y tuvo que detener por un momento su número musical.

Durante el complicado episodio, Alejandro pudo apoyarse de los fanáticos que no pararon de cantar. Durante los segundos en los que él guardaba silencio, la gente hizo coros a manera de apoyo. Por supuesto, las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, y él no pudo guardar silencio ante este instante que, sin duda, volvió a colocarlo en las tendencias de las redes sociales. “¡Ah y la próxima vez que me den un Tequila en un palenque! Que sea Herradura; no un Tequila Rosa, ¿Quién tiene un Tequila rosa?”, explicó el cantante a través de su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que Alejandro ocupa un lugar en las tendencias de las redes sociales. Anteriormente, se colaron unas fotografías de él de fiesta en la ciudad de Las Vegas y, con plena seguridad, dio explicación de las mismas a través de las redes. Después de todo, él es muy apegado a este tipo de herramientas, pues ha logrado que su interacción con los usuarios sea efectiva.

Por ahora, ha quedado claro cuál es el tequila favorito de El Potrillo, quien una vez más dio muestra de que las cosas deben tomarse con sentido del humor. Aquella noche logró llevarse también todos los aplausos, por la presentación en la que pudo tocar el corazón de todos sus fanáticos a través de su música.

