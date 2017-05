¿Sí o no? La relación de Justin Bieber que tiene a todos confundidos

Después de que se hicieran públicas unas imágenes en donde se ve a Justin Bieber muy bien acompañado de la guapa modelo Hailee Steinfeld en un hotel en Nueva York, las redes sociales se estremecieron y millones de especulaciones declararon que el cantante estaba de nuevo en una relación formal. Y es que cuando eres Justin Bieber, cualquier encuentro con una mujer hace que todas sus fanáticas salten y aplaudan o se enojen por el “nuevo romance” de su ídolo.

Según el portal de noticias TMZ el cantante de 23 años y la también actriz de 20 años fueron presentados por el pastor Carl Lentz con quien Justin ha hecho una gran amistad, pues ambos asisten a la misma iglesia, aunque ya habían coincidido en varias ocasiones anteriormente. Al parecer la pareja ha pasado mucho tiempo juntos en los últimos días, además hace poco los paparazzis cacharon a el cantante de Sorry haciendo una video llamada con una misteriosa persona que después se dijo que era ella. Sin embargo los rumores comenzaron a disiparse cuando Hailee llegó a la MET gala sin acompañante.

Una fuente cercana a la pareja dijo para E! News que ambos son solamente amigos y nada más. Además todo parece indicar que desde noviembre del año pasado, la también cantante mantiene una relación con un guapo joven de 20 años llamado Cameron Smoller de quien se sabe poco. Sin embargo la intérprete de Starving ha compartido en varios ocasiones a través de su historia de Instagram momentos con él. Para acabar con los rumores, Cameron publicó en la misma red social una imagen de los dos abrazados, por lo que parece ser que todo sigue bien entre ellos.

En diciembre pasado, Justin fue invitado al programa de Ellen DeGeneres en donde confesó que estaba soletro y que no le interesaba cambiar su estatus porque además iba a tener un año de mucho trabajo y giras por todo el mundo. “Estoy soltero, no estoy saliendo con nadie. En realidad no estoy buscando nada,” dijo durante la entrevista. Después la conductora le preguntó si cuando estaba en sus giras usaba alguna app para salir a citas, a lo que el cantante respondió que no le interesaba estar en ellas, sin embargo, sí se sentía un poco solo cuando estaba en el trabajo. “Eso probablemente es lo más difícil de estar en la gira, estar solo todo el tiempo”.

El intérprete de Boyfriend ha sido ligado varias veces a muchas mujeres hermosas, como Sofia Richie, Kourtney Kardashian, Nicola Peltz, Chantal Jeffries, Halley Baldwin entre otras, sin embargo ninguna ha sido confirmada como una relación seria y formal, así que todo parece indicar que mientras Selena Gomez parece haberlo superado y estar muy feliz con The Weeknd, a Justin aún lo veremos en la lista de solteros codiciados.