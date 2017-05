Miley Cyrus sobre su segunda oportunidad con Liam: ‘Tuvimos que volver a enamorarnos’ La cantante dio detalles de su reconciliación con el actor y reveló porqué, en su caso, esta nueva oportunidad ha sido un éxito



¿Quién dijo que las segundas partes nunca son buenas? Convirtiéndose en la excepción en esta regla, desde principios de 2016, Miley Cyrus y Liam Hemsworth han demostrado que, en su caso, esta nueva versión de su relación es la más linda que han experimentado. Pero, ¿cuál fue la fórmula para que este segundo aire en su relación resultara un éxito? A decir de Miley, el “secreto” fue empezar de cero.

VER GALERÍA

Aunque la cantante y el actor ya tienen un larga historia de amor que comenzó en 2009 y que incluyó un compromiso en 2012 y una muy mediática ruptura en 2013, para esta segunda oportunidad prefirieron aplicar el “borrón y cuenta nueva” y partiendo del cariño que nunca se fue, quisieron comenzar a cimentar nuevamente su noviazgo.

Miley abrió su corazón y dio detalles de la ruptura y reconciliación con Liam en una entrevista para la revista Billboard. Sin tapujos, la cantante habló de la metamorfosis que vivió, no sólo su relación, sino también su vida en general: “Necesitaba cambiar demasiado. Y cambiar cuando estás con alguien es muy difícil. De repente dices: ‘Ya no te reconozco’. Tuvimos que volver a enamorarnos”, explicó.

VER GALERÍA

La cantante reconoció que durante la época en que Liam y ella se tomaron un break fue la música su mejor aliada para procesar la ruptura, algo que en algunas ocasiones puso al descubierto sus sentimientos con las letras de sus canciones: “Salir con una artista como yo es probablemente lo peor que te pueda pasar, porque siempre acabas escribiendo de tus tristezas en tus canciones. Es inevitable. Pero soy así”, comentó.

-Miley Cyrus reaparece guapísima, ejercitándose con Liam Hemsworth

-¿Se han casado Miley Cyrus y Liam Hemsworth?

-Un 'fiestón' con pizzas gigantes... así celebraron los Hemsworth el cumpleaños de Liam

Ahora que atraviesa por la mejor etapa de su vida y de su relación, Miley ha encontrado el equilibrio y lo proyecta, no sólo en su nuevo look, también en las letras de las canciones de su nuevo disco, donde plasmó sus nueva visión de la vida: “Van a hablar de mí de todas formas, ¿por qué no utilizar toda esa energía en mi relación y decir, ‘así es como me siento’”, explicó.