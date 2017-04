Maite Perroni da pistas de cómo está su corazón La cantante levantó sospecha luego de su última publicación en Instagram y tras cuatro meses de no dejarse ver con su novio

“Intensa de corazón”, así se describió Maite Perroni en su cuenta de Instagram, medio en el que los últimos días ha compartido frases con las que ha levantado sospechas sobre un cambio en su estado civil. Si bien la exRBD siempre ha sido muy discreta con los asuntos de su vida personal, es por todos sabido que desde 2014 sostiene una relación con el productor musical Koko Stambuk; sin embargo, su última publicación ha dado lugar a varias interpretaciones.

VER GALERÍA

Ayer, la cantante compartió en su esta red social una imagen con la leyenda: “Querías una marea suave y yo siempre he sido un tsunami”. Para acompañar esta foto, la intérprete de Tu y yo, escribió, “Intensa de corazón jajaja y sí… pues, ¿qué se le puede hace?”. Aunque muchas veces las publicaciones en redes sociales se malinterpretan, el hecho de que casi nunca publique este tipo de cosas hace de este post levante sospechas.

Aunque en realidad no aseguró nada, lo cierto es que desde enero pasado no hay rastro del músico chileno en sus redes sociales. La última publicación que ella hizo al lado del músico chileno fue el pasado 21 de enero cuando asistieron a la Women’s March de mujeres que se realizó en varias ciudades de Estados Unidos.

VER GALERÍA

Después de una temporada de apariciones discretas en los medios, Maite se prepara para su regreso con el tema Loca, material en el que ha estado enfocada, no sólo grabando la pista, la cantante ya tiene listo el videoclip, trabajo que realizó en Los Ángeles.

-En ¡HOLA!: Maite Perroni habla por primera vez de sus planes de futuro junto a Koko Stambuk

-Maite Perroni se confiesa: 'Sí soy muy romántica y cursi'

-Maite Perroni y Koko Stambuk derraman miel durante la Gala de AltaMed

VER GALERÍA

Si bien no es raro que Maite se tome sus temporadas alejada de los reflectores para trabajar en el estudio, en esta ocasión no la hemos visto con su novio. En marzo de 2015, la cantante habló por primera ocasión, en exclusiva para ¡HOLA! México, sobre su relación con Stambuk: “Amor. Muchas personas, aunque están en pareja, no tienen amor y eso es muy fuerte. En nuestro caso, el amor crece día a día y eso da lugar a muchas otras cosas”, nos reveló.