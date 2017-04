Todos quieren con Jennifer Lopez en su noche más espectacular

Su paso por la gala de los Latin Billboard Awards fue espectacular. Una vez más, Jennifer Lopez dio catedra de cómo ser una reina en uno de los eventos más importantes de la música latina, celebrado en el Watsco Center de la ciudad de Florida. Así, de la alfombra al escenario, la ‘Diva del Bronx’ acaparó las miradas y la atención no sólo de sus fanáticos, también de algunos famosos que no se resistieron a tomarse una selfie con ella. Después de todo, era su noche, porque además tuvo la fortuna de llevarse dos galardones; entre ellos el Premio Estrella, uno de los más especiales de la entrega.

Quien no contuvo la emoción de encontrarse con JLo fue Eugenio Derbez. Tan pronto tuvo la oportunidad, saludó a la cantante y luego posaron juntos para una foto que él mismo compartió en sus redes sociales. Los dos aparecen sonrientes durante este amistoso encuentro, que también fue celebrado por todos sus seguidores. “Ayer @Jlo en el photowall de @latelateshow y hoy en vivo en los @latinbillboards”, comentó el protagonista de How To Be a Latin Lover, quien hizo acto de presencia por primera vez en esta premiación, en donde se unió a la lista de presentadores.

En la alfombra de los Latin Billboard Awards, otro famoso tampoco perdió de vista a Jennifer. Ahora, era Luis Fonsi quien posaba junto a la cantante, que se mostró muy dispuesta en todo momento para celebrar con sus amigos. El intérprete de Despacito, una de las canciones más sonadas de la primavera, presumió su encuentro con la diva en su cuenta de Instagram y, en pocas palabras, describió este instante que lo llenó de felicidad. “Con la mejor @Jlo #respect #Billboard”.

Pero la historia no termina ahí, porque además de causar revuelo entre los invitados, Jenni acaparó toda la atención gracias a los atuendos que lució durante la noche. La intérprete de All I Have usó dos reveladores vestidos con transparencias, ideales para la velada en que se llevó todos los aplausos del público. Las creaciones usadas por la también actriz llevan la firma del diseñador Julien Macdonald, que ha creado piezas especiales para otras estrellas como Beyoncé.

El primer vestido que usó JLo, para caminar por la alfombra fue un diseño de red, con un pronunciado escote en ‘V’, y con una abertura frontal en la falda. Para dar un toque más especial a su look, usó unas sandalias de pulsera con un clutch, de Jimmy Choo y joyería de Lynn Ban. Con este modelo en red resaltó su impresionante figura, esa que conserva gracias al ejercicio, las dietas y la extrema disciplina. Para lucir bella, sólo llevó un tenue maquillaje y su peinado fue una sencilla pony tail.

Para subir al escenario, la ‘Diva del Bronx’ tampoco escatimó. Esta vez el modelo de vestido fue similar al de la alfombra, pero con un cuello halter. Por supuesto, optó por un color metálico, ideal para esta ocasión en que la sonrisa nunca se borró de su rostro. Una vez más los accesorios Jimmy Choo fueron los preferidos. Para hacer de este instante algo inolvidable, además de recibir sus premios, presentó su nuevo sencillo, titulado, Tan Sólo Mírame.

