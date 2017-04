Thalía comparte una probadita de lo que llevará puesto a la MET Gala de este año

Como buena especialista en hacer de cada momento algo espectacular, Thalía puso manos a la obra para dar una sorpresa a todos sus fanáticos durante la próxima MET Gala. Como ya es tradición, la esposa de Tommy Mottola hace hasta lo imposible por brillar de manera única durante su paso por la alfombra de este prestigiado evento. Esta vez no es la excepción y, apoyada de todo un squad de profesionales, está dispuesta a deslumbrar como ninguna otra estrella, cuando se coloque bajo los reflectores y acapare la atención de todos los fotógrafos.

Emocionada, la intérprete de Manías, decidió dar una muestra de todo lo que ha estado haciendo estos días. Así, reveló una fotografía en donde se observa parte del vestido, que ella misma se está probando apoyada por su equipo, que en todo momento, miró con atención cada detalle. Por supuesto, dejó claro que el modelito elegido para esa glamurosa noche será un tanto revelador. “¡Contando los días para la Gala en el Met! Ya casi lista con el vestido elegido y entallado”, dijo la cantante muy entusiasmada, en la imagen en la que aparece ella de espaldas.

Son ya varias veces en las que Thalía ha acaparado toda la atención con los looks que elige para la MET Gala de años anteriores. De entre sus vestidos más memorables está el del año pasado, una creación especial de Tommy Hilfiger, con toques futuristas, con el que hizo acto de presencia en este evento que tuvo como principal temática la tecnología, por eso fue llamado Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology. En esa ocasión Thalía usó un vestido gris metálico con algunas originales aplicaciones, como discos compactos.

En la edición 2014 de esta gala también llamó la atención por su atuendo. Esa ocasión usó un vestido blanco, también de Tommy Hilfiger. Claro, para resaltar sus curvas el modelo fue ajustado, incluso en redes sociales comentó que apenas si podía moverse. Lo cierto es que logró su cometido, dejar a todos con la boca abierta y demostrar que tiene una fuerte debilidad por la moda y el buen gusto.

Y claro está, es casi seguro que como cada año, Thalía asista acompañada de su gran amor, Tommy Mottola, quien tampoco se olvida de lucir impecable para la gran noche. Esta ocasión la temática de la gran noche está inspirada en la diseñadora Rei Kawakubo, fundadora de Comme des Garçons, quien ha destacado, en parte, por su reinterpretación de la silueta femenina.

