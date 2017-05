La simpática razón detrás de los tatuajes de Adam Levine

No por nada el sexy vocalista del grupo de música Adam Levine es visto como el estereotipo de un rockero personificado, es que el cantante siempre anda con sus chamarras de cuero, sus pantalones rotos y …¡todos sus tatuajes! El intérprete de Don’t wanna know tiene más de veinte tatuajes y todos son de lo más variados posibles, además él ha confesado que se los ha hecho por una razón muy importante, ¿cuál será?

Se cuenta que en el cuerpo de Adam se pueden encontrar desde tigres, hasta palabras, alas, pájaros, guitarras e incluso una sirena gigante con un craneo en su espalda que se terminó de hacer en febrero del 2016 el cual se tardó más de seis meses en hacer, según lo que presumió en su cuenta de Instagram.

Pero este rockero también tiene su lado sensible, sobre todo después de haberse convertido en papá el mes de septiembre del año pasado. Adam y la modelo Behati Prinsloo tienen juntos a la pequeña Dusty Rose, quien su papá teme que siga sus pasos. En una entrevista para el programa Entertainment Tonight los coaches del programa The Voice, Adam y Gwen Stefani, intercambiaron sus puntos de vista sobre los tatuajes.

La vocalista del grupo No Doubt le preguntó a Levine si su madre se había enojado con él por hacerse tantos tatuajes a lo que el artista de 38 años contestó “¿Qué tienen de malo los tatuajes?” El intérprete de She will be loved bromeó acerca de su situación y entre risas dijo que tiene tantos tatuajes por una razón muy importante, la cual tiene que ver con su bebé de siete meses. “Me los hice así ella (Dusty Rose) no va a pensar que son cool y no se los va a querer hacer. Es psicología a la inversa.”

Adam Levine se hizo su primer tatuaje a los 21 años y fue un tributo a los afectados del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Este consistía en una paloma junto a una flor de cerezo, pues para él era un mensaje que significaba paz en un momento tan difícil. Todos los tatuajes del cantante tienen significados importantes en su vida, así que ya veremos si su hija sigue sus pasos.