Con mamá y papá, así fue la familiar fiesta de cumpleaños de Alejandro Fernández

Fue un día muy especial para Alejandro Fernández, no sólo por cumplir 46 años y recibir miles de felicitaciones, también por tener la fortuna de celebrar este día de la mejor manera, en compañía de su familia. El Potrillo estuvo en Guadalajara, en donde además recibió una sorpresa que su papá, don Vicente Fernández, hizo pública a través de las redes sociales. Por si fuera poco, para este festejo Alejandro decidió dar otro toque a su look, lo cual ha llamado la atención, pues no pierde esa jovialidad que lo caracteriza.

Emocionado por vivir este momento, el Potrillo no contuvo la emoción y agradeció por las muestras de cariño que recibió en su día, en especial las de una persona; su adorada madre, doña María del Refugio Abarca, mejor conocida como Cuquita. En sus redes sociales, el intérprete dio detalles de este festejo y compartió una linda foto junto a su mamá, en la que aparecen sonrientes. “¡Mi mami! #afortunada, #épico, ¡Gracias por todo y por tanto!”, publicó Alejandro en este imagen que recibió miles de likes.

El intérprete de temas como Abrázame o Quiero Que Vuelvas también posó para sus fans con el nuevo look que eligió para este día. De sombrero, gafas oscuras y luciendo bigote. Con esta actitud, recibió su nuevo año y todos sus seguidores se sumaron al festejo. “Gracias a todos por sus buenos deseos a #festejaralpotrillo #enfamilia”, dijo en Instagram. En ese espacio también mostró parte de la reunión con los cercanos a su familia, quienes lo llenaron de abrazos e hicieron del momento algo único.

Pero esta celebración no pudo ser más especial. Además de ser consentido por sus hijos, su padre, Vicente Fernández, le dio una sorpresa y la presumió en Instagram. “¡Tu regalo, hijo! Tu madre y yo #teamo #afestejar #nuncaterindas”, se puede leer en una fotografía en la que aparece El Charro de Huentitán junto a su amada Cuquita, ambos de pie, como si estuvieran bailando y disfrutando de este instante.

Alejandro Fernández vive uno de sus mejores momentos. No sólo en lo profesional su carrera sigue despuntando, como padre de familia, tiene la fortuna de ver crecer a sus hijos, quienes son todos unos emprendedores. En el día de su cumpleaños, Camila Fernández le dio uno de los mejores detalles, ella compuso una canción para su papá y la estrenó el 24 de abril. El tema se titula El Niño Más Grande, como ella le ha llamado de cariño.