Jennifer Lopez revela cómo inició su romance con Alex Rodríguez

A la vista de todos, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez viven uno de los romances más sonados del espectáculo, pero muy poco se sabía sobre el cómo ambos habían iniciado esta relación que los mantiene tan entusiasmados. Transcurrido un tiempo desde aquél primer acercamiento que los llevó a formalizar un noviazgo, JLo ha decidido romper el silencio en torno a ese momento, que recuerda con felicidad y que la llevó a iniciar un nuevo capítulo en su vida amorosa.

Meses atrás, la pareja intentó mantenerse al margen. Los dos trataron de guardar discreción pero poco a poco han dado muestras de que su cariño es incontenible. Esta vez, Jennifer rompió el silencio y, con plena seguridad, habló de lo que todos querían saber. “Es muy simple. Estaba almorzando en algún lugar y lo vi (a Alex)… Luego salí de ahí y, por alguna razón, tuve ganas de tocarle el hombro para decirle ‘hola’”, detalló la cantante durante una charla en el programa televisivo de Ellen DeGeneres.

Pero luego de aquél saludo la situación comenzó a tomar forma. Alex se había mudado recientemente a Los Ángeles y aquella breve charla con Jenni fue sobre ese tema. De manera casi espontánea, el clic entre los dos se había dado y en menos de lo esperado acordaron una cita tentativa para salir. Ninguno de los dos intercambió teléfonos, pues ya los tenían del pasado, pero lo que ocurrió después fue definitivo. “Él me mandó un mensaje de texto después, me dijo, ‘vamos a cenar’ y yo dije ‘ok’… tuvimos una buena cena”, agregó JLo.

Por supuesto, las cosas han marchado de maravilla en este momento y todo indica que la pareja tiene todo muy claro. Cuando la ‘Diva del Bronx’ fue cuestionada sobre la posibilidad de una nueva maternidad fue directa en su respuesta. “¡Oh Dios mío! Los estamos pasando muy bien ahora”, dijo la también actriz, quien por el momento solo desea disfrutar de este noviazgo. Actualmente, Jenni tiene dos hijos, los mellizos Max y Emme, hijos del salsero Marc Anthony.

Hoy, tanto Alex como Jenni disfrutan de esta etapa, dejando atrás sus fracasos amorosos y dándose una oportunidad en lo sentimental. Además, parece que todo va muy enserio, pues hace unas semanas, Jennifer hizo la presentación formal de Alex con su mamá, la señora Guadalupe, con quien tuvieron una caminata por la ciudad de Nueva York. Del mismo modo, la intérprete de All I Have convivió con las hermanas del ex pelotero de los Yankees de Nueva York y la pasaron genial.