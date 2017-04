¡Como 'hermanas'! Las hijas de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez ya son amigas

Hace unas semanas, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez trataban de guardar discreción ante los reflectores. De un día para otro, su relación amorosa pasó de ser un rumor a un hecho consolidado y cada vez se muestran más cercanos. Ahora, la convivencia entre los dos ha ido más allá y para muestra, una reciente fotografía que JLo reveló en sus redes sociales. Con esta publicación, la cantante ha dejado una clara evidencia de que la felicidad por su nueva etapa amorosa también es compartida, pues las familias de ambos ya son más que partícipes.

VER GALERÍA

La ‘Diva del Bronx’ no contuvo la emoción al ser testigo de la buena química que existe entre su hija Emme y Natasha, la hija mayor de Alex. La intérprete de temas como All I Have o I’m Real compartió una linda postal de las dos en una linda tarde de juegos. Natasha aparece cargando a Emme sobre la espalda y ambas regalan una gran sonrisa para la cámara. “Tashi and Lulu”, comentó Jenni en esta publicación, con la que da prueba de que posiblemente su pequeña ha encontrado por fin a la hermana ideal.

Natasha, quien ahora tiene 12 años de edad, es una de las dos hijas que el ex beisbolista tuvo con su primer esposa Cynthia Scurtis y, hasta el momento, parece encantada con la idea de que su papá rehaga su vida amorosa. Y claro, todo indica que Jennifer también se encuentra fascinada con ‘Tashi’, como ella la llama. Algunos usuarios en redes han hablado sobre el parecido que existe entre las dos niñas, motivo por el cual la publicación causó revuelo tan pronto fue dada a conocer.

VER GALERÍA

Por si fuera poco, hace unas semanas JLo dio otro paso importante, presentó a Alex de manera oficial con su mamá, la señora Guadalupe. Los tres caminaron por las calles de Nueva York, relajados, con ropa casual y todo el tiempo conversaron, eso sí, nunca dejaron de sonreír. Se dice que la química entre la mamá de Jennifer y el ex pelotero de los Yankees fue perfecta desde el primer instante.

Todo va en serio, Jennifer Lopez presentó a su mamá con su nuevo amor, Alex Rodríguez

¿Qué opina Casper Smart sobre el nuevo amor de Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez sobre sus humildes inicios: 'Sólo comía una rebanada de pízza al día'

Y no sólo eso, porque recién comenzaron a salir, la también actriz conoció a la familia de su novio. Susy Dunand, hermana de Rodríguez, publicó en Instagram una fotografía junto a JLo en donde la llama “cuñada”. En ese mismo espacio aprovechó para comentar que ella era “una mujer muy dulce”. No cabe duda, todo parece marchar sobre ruedas, y el acercamiento con las familias es muestra de que esta vez todo va en serio.

VER GALERÍA