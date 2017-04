¿Qué opina Lucero sobre las cirugías plásticas?

Vivir la madurez con plenitud, lucir radiante y jovial es más sencillo de lo que parece. Esta es la actitud con la que Lucero asume la vida, quien a sus 47 años está completamente orgullosa de su físico. Para ella, lo esencial está en la sonrisa y en la actitud positiva que toma ante las cosas, por esa razón habla abiertamente del tema, dejando claro que no existe nada que le impida ser feliz. Después de todo, vive uno de sus mejores momentos como madre, en lo profesional y en el terreno amoroso. Por supuesto, tiene una postura muy clara sobre los tratamientos y las cirugías estéticas.

VER GALERÍA

No hay nada complejo, para ella la aceptación es importante, uno de los pasos más esenciales en la vida de cualquier persona. “Cuando aceptas tu edad y todo lo que tienes en la vida, lo reflejas… Cada arruga, alguna estría, o lo que sea que vamos teniendo las mujeres con el tiempo son nuestros trofeos”, dijo en una entrevista que concedió al diario Reforma. Segura de sí misma, también ha dejado claro que no es partidaria del bótox y menos de las cirugías plásticas. “Es el contenido de tu vida. Las cicatrices, todo lo que tienes en tu piel va mostrando tu edad. No me niego a envejecer dignamente y a vivir mis etapas”, agregó.

A través de sus redes sociales, Lucero ha dado muestra de su belleza al natural. La también cantante ha publicado fotos de su rostro sin maquillaje, en donde la sonrisa ha sido su mejor carta de presentación. Pero, si está en contra del bótox y las cirugías estéticas, ¿qué otra cosa hace para conservarse bella? “Creo que hay que tener disciplina para todo, lo que siembras, lo cosechas. Si llevas una buena alimentación, haces ejercicio, llevas una vida sana y estás feliz, es probable que te veas mejor. Me ayuda mucho mi yoga, alimentarme bien y me doy mis gustos y mis descansos”, declaró hace algunos años durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, de Univision.

VER GALERÍA

Disfrutar su eterno noviazgo junto al empresario Michel Kuri ha sido otra de las cosas que la hacen sentir plena. Tras varios años de relación, asegura que por ahora el matrimonio no está entre sus planes. “Siempre he sido partidaria del matrimonio. Siempre he pensado que vivir en pareja es muy bonito, pero bueno, nosotros ahora estamos súper contentos”, comentó al diario Reforma.

¡Belleza al natural! Lucero sonriente y como pocas veces, sin maquillaje

Lucero muestra que tiene el mejor ritmo para bailar samba

¡Como Chispita! La hija de Lucero regaló este viaje al recuerdo a la cantante

Por si fuera poco, el baile también es una de las cosas que Lucero disfruta, para muestra, los clips que ella misma compartió en Instagram hace varias semanas. Ahí aparece bailando samba durante un gran recibimiento que tuvo por parte de sus fans en Brasil, nación en la que se ha consolidado como toda una estrella gracias a su incursión en el mundo de las telenovelas.

VER GALERÍA