Camila Fernández presume amor y cuerpazo en la playa ' La cantante publicó en Instagram una foto al lado de su novio a la que reaccionó positivamente Alejandro Fernández

Después de sacar una palomita luego de conocer a la mamá y hermanos de Camila Fernández, su novio podría también haber superado la prueba también con su papá, Alejandro Fernández. Aunque la cantante no ha hecho público que El Potrillo ya haya conocido a su novio, de acuerdo con el último guiño del intérprete de Me dedique a perderte quien con un 'me gusta', calificó la última imagen de los novios en Instagram.

Ayer, la joven de 19 años público una foto al lado del dueño de su corazón, con quien protagonizó una imagen desde la playa. “En el mar te quiero mucho más”, escribió Camila Fernández al lado de la instantánea a la que de inmediato reaccionó positivamente el cantante. En la imagen aparece la hija de El Potrillo dándole un tierno beso a su novio.

Además de amor, en la foto Camila presume cuerpazo, pues aparece ataviada en un coqueto bikini negro que dejó al descubierto su torneada figura. Parece ser que la flecha de Cupido fue muy certera, pues la joven está más enamorada que nunca y así lo deja ver en su cuenta de Instagram donde hace un par de semanas, cuando compartió la primera foto al lado de su novio.

Días después de haber presentado oficialmente a su novio, Camila compartió un par de imágenes del encuentro de su galán y su familia. Los hermanos y mamá de la cantante recibieron a su novio con una carne asada donde pudieron conocer al joven que ha sido el responsables de las dedicatorias más románticas de Camila en sus redes sociales.

Aunque en esa ocasión el gran ausente fue el cantante Alejandro Fernández, quien al parecer está de acuerdo con que su hija sea feliz con este chico, quien le ha devuelto la sonrisa. A unas semanas de haber lanzado su primer sencillo Mío, tema que escribió tras una ruptura amorosa. Ahora que está enamorada la joven tendrá inspiración de sobra para componer más éxitos.