María José se convierte en la mejor obra de arte de su hija Valeria Valeria decidió que el mejor lienzo para imprimir su creatividad que era el rostro de su mamá que pintó de manera muy creativa

¿Qué no haría María José para ver sonreír a su hija? Con lo que publicó ayer en Instagram, deja claro que es capaz de todo por Valeria. Mientras disfrutan de unas vacaciones en Ixtapa, madre e hija decidieron ponerse creativas y protagonizar una divertida jornada de arte, lo que no imaginaba la cantante es que para su hija no hay mejor lienzo que su rostro. Sí, así como se lee, la pequeña decidió que la cara de su mamá sería su mejor obra de arte.

Con sus manitas, Valeria combinó varios colores que untó en el rostro de su mamá, quien grabó el proceso creativo de la niña, que muy entusiasmada se encargó de ponerle color a la cantante. “Por estos momentos… Gracias”, escribió al lado del clip con el que demuestra que si de su hija se trata no hay límites para la diversión.

Al finalizar, María José compartió la foto de cómo quedó la obra de arte de Valeria, quien feliz posó al lado de su mamá mostrando sus manitas llenas de pintura y orgullosa por su creación. La cuenta de Instagram de la cantante ha dado un tierno giro desde que debutó como mamá, pues es común que comparta los momentos más divertidos al lado de la niña.

A principios de este 2017, María José cumplió el sueño más deseado de su pequeña: convertirse en princesa. La cantante decidió comenzar el año al lado de su familia en Disney, donde Valeria se contagió de la magia de este sitio. Al llegar al lugar más feliz del mundo, la niña y su mamá corrieron al castillo de las princesas para que la niña se transformara en una.

“¿Cómo ven a mi princesa? Su carita lo dice todo”, escribió la cantante al lado de una imagen donde aparece Valeria convertida en Cenicienta. Pero María José no se conformó en ver a su hija convertida en princesa, aprovechando el escenario ella y su esposo decidieron hacer una ceremonia de coronación, que compartió con todos sus fans, quienes adoran a la niña.