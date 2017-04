Como en los viejos tiempos, Luis Miguel reaparece y se divierte en un bar de Acapulco

Hay lugares entrañables en la vida de Luis Miguel y Acapulco es uno de ellos. Una vez más, y como ha ocurrido durante los últimos meses, el ídolo latino ha dado otra sorpresa; ahora reapareció en un canta bar del popular puerto mexicano, en donde causó revuelo entre todos sus fanáticos. Tras permanecer por mucho tiempo lejos de la vida pública, todo indica que El Sol está dispuesto a retomar el contacto con sus seguidores y lo está haciendo de la mejor manera.

Hace unas semanas se le vio sonriente por Las Vegas, ahí se tomó algunas fotos con quienes lo reconocieron. Ahora ocurrió en Acapulco y ahí mismo volvió a dar muestra de su sencillez, al posar con un fan que lo reconoció y no dejó pasar la oportunidad para tomarse una foto con él. En la imagen aparece con un look casual: playera negra y un pantalón gris, muy adecuado para la velada. También presume su nuevo look; un peinado con el que ha logrado resaltar esa jovialidad que lo caracteriza desde siempre. Por supuesto, no se puede pasar por alto el fraternal abrazo que le da al afortunado fan y la gran sonrisa con la que posa para la lente.

Recientemente, Luis Miguel volvió a aparecer en Acapulco. A mediados del mes de marzo, el cantante se fue de fiesta a un centro nocturno de aquél destino, y ahí cantó con mucho entusiasmo uno de sus clásicos, La Chica del Bikini Azul. En un video que circula en la red se le puede ver contento, entonando algunas partes de la canción y señalando a algunos de las personas que se encontraban ahí esa noche, todos cantando de principio a fin el tema que se ha vuelto uno de los favoritos de su repertorio.

Esta vez, la estrella de la música latina ha reaparecido con nuevos aires, pero sin duda, su cambio de look ha llamado mucho la atención. Hace unos días el responsable de la nueva imagen de El Sol subió una fotografía a Instagram en donde posa con él. Se trata de Emilio Uribe, también conocido como “el peluquero colombiano de Hollywood”, quien presumió sus logros con una linda postal en donde aparecen los dos, sonrientes y muy amigables. “Mi trabajo con el único, Luis Miguel”, escribió en la publicación.

Las primeras apariciones de Luis Miguel ocurrieron en Las Vegas durante el mes de febrero, ahí fue sorprendido por algunos fans que se acercaron a pedirle fotos. En aquella ocasión llamó la atención su nueva apariencia, llevaba gafas de pasta y su peinado con raya de lado.

