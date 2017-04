Janet Jackson se separa de su esposo a meses de haberse convertido en mamá

Nada impidió la ruptura amorosa entre Janet Jackson y el multimillonario Wissam Al Mana, ni siquiera su más reciente paternidad. Apenas el 3 de enero pasado, la cantante dio a luz a su primer hijo a la edad de 50 años, circunstancia que la ha alejado de los escenarios para enfocarse de lleno a la maternidad. Tras cinco años de compartir una relación, esta vez la pareja ha decidido poner fin a su historia juntos, pero todo indica que ocurrió en buenos términos.

Según algunas versiones en torno a esta noticia, ambos vivirán separados pero continuarán al cuidado de su hijo Eissa. La noticia de esta ruptura, que fue confirmada por Us Weekly, ha causado revuelo entre sus fanáticos quienes no han dejado de enviarle mensajes de buenos deseos a la cantante, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Por ahora, se ha dicho que ella tiene planes de continuar viviendo en Londres cuidando de su hijo.

Aunque en el pasado se les vio muy cariñosos y esta vez la circunstancia sea distinta, se trata simplemente de una ruptura amistosa, de acuerdo con información de PageSix. Entre otras cosas, se dijo que uno de los principales motivos del rompimiento fue la actitud de él, quien en estos últimos meses se había vuelto muy controlador, incluso se involucraba en algunos aspectos de la realización de los shows de Janet y él indicaba la manera en que debía vestir para sus tours, agrega la publicación antes citada.

Jackson y Al Mana se conocieron en 2010 durante la inauguración de un hotel en Dubái. Luego de ese acercamiento, se enamoraron y después se casaron en secreto. “Nos casamos en una tranquila, privada y bonita ceremonia. Nuestros regalos de boda del uno al otro fueron contribuciones a nuestras respectivas organizaciones de caridad infantiles”, dijo la intérprete hace un tiempo a Entertaiment Tonight.

Esta no es la primera ruptura en la vida de Janet. En 1984 estuvo casada con el cantante James DeBarge, con quien vivió sólo un año de relación; luego inició una nueva historia amorosa con el bailarín Rene Elizondo, con quien se casó en 1991 y del que se separó en el año 2000. Pese a estos fracasos del pasado, la intérprete de Rhythm Nation decidió darse una nueva oportunidad y en su momento se dejó ver muy entusiasmada.

Lo cierto es que Al Mana es un hombre que posee una riqueza exorbitante. Se calcula que el multimillonario cuenta con una fortuna de 1 billón de dólares (más de 21 millones de pesos). Es director ejecutivo y copropietario de Al Mana, un negocio familiar de 55 empresas dedicadas a las inversiones, bienes raíces y medios de comunicación.