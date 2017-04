¡Por primera vez! Selena y The Weeknd comparten su foto más romántica juntos

Aunque ya es bien sabido que Selena Gomez y Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd son novios y mantienen una relación desde finales del año pasado, nunca habíamos visto que alguno de ellos lo hiciera público en ninguna de sus redes sociales, todo lo sabíamos gracias al buen ojo de los paparazzis que los habían visto juntos… hasta hoy.

El cantante de I can’t feel my face compartió una romántica foto en su cuenta de Instagram hace algunas horas. En esta imagen a media luz, se puede ver a Selena dándole un beso en la mejilla y abrazándolo del cuello. La instantánea no necesitó de ninguna frase ni palabras que describieran el momento, pues sin duda es la imagen más íntima que alguno de los dos ha compartido de su relación.

Los comentarios de las fanáticas y de los seguidores de ambos no se hicieron esperar, pues desde que se iniciaron los rumores de su romance, esta ha sido la pareja más buscada y más mediática del momento. En menos de 5 horas, la imagen ya había sobrepasado los 600 mil likes y ya tenía más de 20 mil comentarios, los cuales en su mayoría son de alegría por la pareja, a la cual muchos se refieren con el hashtag #relationshipgoals.

Anteriormente la cantante de Can’t keep my hands to myself ya había subido un video de los dos en donde se confirmaba la relación por completo y se les veía juntos navegando por el canal en Venecia, sin embargo a los pocos minutos, se arrepintió y la borró. Quizás porque la presión mediática fue demasiada y no la pudo aguantar.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las imágenes no mienten y los dos parecen muy enamorados y felices. La pareja ha sido vista en varias ocasiones saliendo de restaurantes o paseando por la ciudad. Recientemente se les vio disfrutando de una romántica velada en Los Ángeles en donde caminaron agarrados de la mano y riendo.