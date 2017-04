¡Ya encontró el amor! Camila Fernández y su novio posan enamorados en redes La hija de 'El Potrillo' presentó en su cuenta de Instagram al dueño de su corazón

En la era de los millennials si quieres hacer algo oficial, el mejor medio son las redes sociales. Siguiendo esta regla no escrita, la hija de Alejandro Fernández, Camila, gritó al mundo que está enamorada y, de paso, ‘presentó’ al dueño de su corazón. A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un par de imágenes al lado del chico que la conquistó y con el que comienza a escribir esta linda historia de amor.

Aunque no reveló el nombre del galán, Camila sí acompañó las fotos de tiernos mensajes que hacen evidente que recientemente fueron “víctimas” de Cupido. “Como a nadie nunca y para siempre. Tú y ya”, escribió la joven de 19 años, al lado de una foto donde, a contra luz, se ven abrazados. El encuadre e iluminación de esta primera imagen no permiten apreciar muy bien el rostro del joven; sin embargo, esta no fue la única instantánea que publicó a su lado.

En otra foto aparecen Camila y su galán mirándose románticamente a los ojos. Como título, la cantante escribió: “No me quejo”, para darle el toque de amor, utilizó un emoji de corazón. Pero no crean que la hija de El Potrillo sólo se limitó a presentar a su novio en redes sociales, también lo presentó con su familia y todo parece indicar que la prueba de “fuego” resultó todo un éxito.

Como buena niña de familia, Camila llevó a su novio a conocer a su mamá y a sus hermanos, quienes lo recibieron con una carne asada. Para dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia, America Guinart, mamá de los tres hijos mayores de Alejandro Fernández, sorprendió al joven con una comida “en las nubes”, tal como lo describió Camila, quien está más que feliz de que su familia la apoye en esta nueva etapa.

“Martes en las nuevas y con el mandil bien puesto. ¡Los amo #nomequieroir”, escribió al lado de una imagen en la que aparece su hermano mayor Alejandro Jr., la pareja sentimental de su mamá, América Guinart, su gemela América y ella. Aunque el gran ausente en la imagen es su papá, Alejandro Fernández, la postal evidencia el apoyo con el que la joven cuenta por parte de los suyos.

Camila no podía estar más feliz, apenas hace unas semanas lanzó de manera oficial su primer sencillo Mío, tema con el que entró con el pie derecho al mundo de la música, con la convicción de continuar con el legado musical que inició su abuelo, don Vicente Fernández, y que mantiene muy vigente su papá.