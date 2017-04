9 años después, Beyonce comparte detalles nunca antes vistos de su boda con Jay Z

Han pasado ya nueve años desde que Beyonce y Jay Z se dieron el sí en el altar tras mantener una relación en secreto durante casi 5 años. La pareja de oro de Hollywood celebró su matrimonio el 4 de abril del 2008 en una ceremonia íntima en el departamento del rapero en el barrio neoyorkino de Tribecca y desde entonces los dos han sido inseparables y se han regalado los momentos más románticos.

La mamá de Beyonce, Tina Knowles, quien también el día de la boda jugó un papel protagónico, esta semana fue la encargada de felicitar primero a la feliz pareja en su aniversario. La orgullosa madre compartió en Instagram una foto nunca antes vista en blanco y negro del día del matrimonio en donde se ve a la pareja después de darse el sí, junto a la cual escribió: “¿Ya pasaron 9 años? Felicitaciones a la familia Carter en su aniversario. (Esa es mi mano arreglando el vestido) Ese es mi Ministro Rudy quien casó a Solange, Beyonce y a mí. ”

Queen Bee siguió con los festejos de su amor y ahora fue ella quien usó su cuenta de Instagram para subir un nuevo video de la canción Die with you, la cual le dedicó a su esposo y presentó por primera vez en el 2015 para conmemorar su séptimo aniversario. En el más reciente video, se ven varios mini clips de la pareja en sus momentos más tiernos los cuales nunca habían compartido. Las imágenes van desde el momento en el que se hicieron los dos el mismo tatuaje, pasando por instantes nunca antes vistos de su boda, el primer embarazo de la pareja, y cerrando con su hija Blue Ivy dándole besos a la panza de su mami quien está esperando gemelos.

Por si el video no hubiera levantado suficientes suspiros y soltado varias lagrimas entre los seguidores de B, la cantante subió otras dos imágenes en blanco y negro con la letra de la canción. En la primera foto salen por primera vez los tatuajes que ambos se hicieron con el número 4 romano (debido a que se casaron en abril 4) con la frase “No necesito aire en mis pulmones si no puedo cantar tu canción.” En la siguiente fotografía se ve la sombra en el piso de los enamorados agarrados de la mano detrás de la frase “Realmente no necesito esos dedos si no puedo tocarte la espalda.”

No cabe duda que el matrimonio del rapero de 47 años, con la princesa del R&B de 35 años, va mejor que nunca, además ambos están disfrutando de cada estapa de este nuevo embarazo el cual anunciaron en febrero también por medio de una publicación en la famosa red social, por lo que estamos seguros de que los gemelos vendrán a coronar la felicidad de la pareja y de su pequeña hija de 5 años.