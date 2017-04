Alexander Acha y María Rojo de la Vega se convierten en papás por segunda vez El pasado fin de semana, el cantante y su esposa recibieron a su hija. Momentos previos al nacimiento, Acha compartió con sus seguidores en Instagram un video de cómo se preparó para el gran momento

Siempre cercano con sus fans, Alexander Acha compartió el pasado fin de semana un video, desde el hospital, horas antes del nacimiento de su segundo hijo, que fue una niña. Listo para el momento del alumbramiento, el cantante se preparó con música religiosa, tal como lo hizo con su primogénito Mikel. Emocionado, compartió estas imágenes previas al nacimiento de su hija.

Una publicación compartida de Alexander Acha (@alexanderacha) el 1 de Abr de 2017 a la(s) 4:02 PDT

“¡Qué onda amigos!, ¿a qué no sabe dónde estoy? No me lo van a creer, estoy aquí en el cuarto de parto, me imagino que así se llama. Estamos esperando ya, una o dos horitas más a que nazca nuestra hijita”, se escucha decir al cantante quien aparece recostado en un sillón al lado de la cama donde su esposa, María Rojo de la Vega, se preparaba para el nacimiento.

Pese a los dolores de parto, María se animó a saludar sonriente a la cámara: “Nuestra hijita ya va a nacer, si Dios quiere, sana y salva”, dice Acha. Tal como sucedió con el nacimiento de su hijo Mikel, el cantante quiso estar presente en el alumbramiento para crear la atmósfera ideal para su hija:” Aquí tengo mi bocinita pa’ ponerle sus cantos gregorianos, cuando nazca, para que nazca en un ambiente de paz, de amor, de santidad”, detalló el hijo de Emmanuel.

Aunque prometió que en unos cuantos minutos volvería a hacer uso de las redes sociales para informar cómo había salido todo, al parecer la emoción de tener a su bebita entre los brazos hizo que lo olvidará. Según a podido saber ¡HOLA! México, la bebé nació el pasado fin de semana y tanto ella como la madre se encuentran en perfecto estado de salud.

En diciembre pasado, el cantante sorprendió a sus seguidores en Instagram con el anuncio de que él y su esposa estaban en la dulce espera de su segundo hijo. Para dar a conocer la noticia, Acha publicó una foto de su hijo mayor, Mikel, de espaldas con un post-it pegado con la leyenda: “Voy a tener un hermanito”. A poco más de tres años de unir sus vidas, la pareja ya ha sido bendecida con la parejita , un niño y una niña.