Todo va en serio, Jennifer Lopez presentó a su mamá con su nuevo amor, Alex Rodríguez

Aunque Jennifer Lopez está completamente entusiasmada de vivir su nuevo romance con el ex beisbolista Alex Rodriguez, solo faltaba una última cosa; que la ‘Diva del Bronx’ presentara a su madre con su prometido. Al parecer, el galán de JLo pasó la prueba de fuego, por lo que se entiende que las cosas en esta relación van completamente enserio. Desde hace unas semanas se destapó su noviazgo, y ahora ya han hecho públicas sus salidas, en las que se les mira sonrientes y felices de vivir esta nueva etapa.

VER GALERÍA

Esta vez, Guadalupe Rodriguez, madre de la cantante, se unió al paseo que planeó la pareja por la ciudad de Nueva York. En las fotografías aparecen Jennifer y Alex tomados de la mano, cercanos el uno al otro, cariñosos y disfrutando de la caminata que causó revuelo entre los transeúntes. La señora Guadalupe no se despegó ni un segundo de ellos, por supuesto, también se dejó ver sonriente y relajada durante este instante que no pasó desapercibido para los paparazzi.

Esta es una de las mejores etapas de JLo, quien decidió decir adiós a la soltería para darle una nueva oportunidad al amor. Luego de haber sido relacionada con el cantante Drake, los rumores en torno a su cercanía con Rodriguez fueron más fuertes. A finales del mes de marzo, Jenni conoció a la familia del deportista, así lo reveló la hermana de este, Susy Dunand, quien compartió una selfie en donde aparece ella junto a la intérprete de Love Don't Cost A Thing.

VER GALERÍA

Para el ex beisbolista este es un momento magnífico, pues ha descubierto en Lopez grandes cualidades como mujer. “Estamos teniendo un tiempo increíble. Ella es una chica maravillosa… es uno de los seres más inteligentes que he conocido y además es una madre increíble”, dijo hace unos días para el show televisivo, The View.

VER GALERÍA

Marc Anthony y el tierno guiño a Jennifer Lopez: 'Nadie la conoce como yo'

¿Qué opina Casper Smart sobre el nuevo amor de Jennifer Lopez?

Hace 12 años, Alex y JLo se conocieron en un partido de béisbol, todo ocurrió frente a Marc Anthony, quien en ese entonces era pareja de la cantante. Aunque para ese momento sólo eran amigos, una fuente señaló a la revista People que Alex siempre ha estado encantado con la belleza de Jennifer a quien ha considerado como la “chica de sus sueños”. Todo indica que la química entre ellos dos es de lo mejor, al menos, estas semanas han aparecido juntos por todos lados mientras ella lo toma del brazo o se lanzan miradas de complicidad.