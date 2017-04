¡Como nunca! Thalía luce irreconocible con este nuevo y radical cambio de imagen

Finalmente se atrevió y el resultado es sorprendente. Thalía dio una sorpresa extraordinaria a todos sus fanáticos, al revelar un radical cambio de look que dejó a más de uno con la boca abierta. Esta vez, decidió dar un nuevo toque a su melena y, aunque no es la primera vez que lo hace, tuvieron que pasar varios años para volver a verla con una nueva apariencia, la cual le ha merecido todos los piropos de sus fanáticos, quienes no han dejado de comentar al respecto en las redes sociales. Aunque todavía no se sabe si realmente tiñó su cabello o se trata de una peluca, ella se ve espectacular.

Como si se tratara de un sueño hecho realidad, Thalía subió a su cuenta de Instagram las imágenes del resultado. Esta vez luce una cabellera platinada, con raíces oscuras y puntas color rosa. Ella posó sonriente para una serie de fotos, en la que se observa feliz por haber tomado esta decisión que al parecer había meditado desde hace algún tiempo. “¡Tenía tantas ganas de hacer esto! ¡Finalmente ayer tomé valor!”, compartió la cantante para todos sus seguidores en esta red social. Esta es una más de las aventuras de la intérprete con los cambios de imagen, a ella le fascina la moda, el estilismo y siempre que tiene oportunidad experimenta.

Lo cierto es que la intérprete de temas como Desde Esa Noche o Equivocada ya se encuentra mucho mejor. Hace unos días compartió algunas fotografías de sus lindas vacaciones por la playa con sus hijos, aunque ella tuvo que hacer una pausa, pues en medio del viaje le dio un resfriado. Por supuesto, no se olvidó de mostrar la foto de ese instante, en el que permanece en cama, enredada en las sábanas y con una caja de pañuelos desechables.

Y mientras Thalía se realizaba un cambio de look, su amado Tommy Mottola mostraba sus habilidades como chef desde la cocina de la casa. El empresario preparó un lunch de domingo para toda la familia y lo presumió en su cuenta de Instagram. En un breve clip mostró la sopa de tomate que preparó para los niños, y otros platillos como carne asada, arroz y tortillas. Sin duda, el toque mexicano no podía faltar, pues además colocó en la mesa diversas salsas mexicanas como guacamole y pico de gallo para consentir a su amada estrella.