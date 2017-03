¡Bebé Directioner! Liam Payne y Cheryl reciben a su hijo

Fue apenas a principios de febrero que Liam Payne y Cheryl confirmaron que estaban esperando un bebé después de haberlo mantenido en secreto durante 7 meses. Aun cuando ya se les había visto en público y la pancita de ella era muy evidente, la pareja prefirió mantener al margen su vida privada.

Hace menos de una semana la cantante de 33 años y su novio de 23 le dieron la bienvenida a su primer hijo, sin embargo lo mantuvieron en secreto hasta el día hoy, en el cual ambos acudieron a sus redes sociales para compartir la feliz noticia con sus seguidores. Todo parece indicar que el pequeño niño nació en el hospital privado London’s Chelsea and Westminster el miércoles.

La pareja no pudo contener la emoción por más tiempo y ambos subieron la misma imagen a Instagram en donde se ve a el integrante de One Direction abrazando a su hijo de la forma más tierna. Cheryl escribió junto a la foto “El miércoles 22 de marzo, Liam y yo nos convertimos en padres de un increíblemente bello y saludable niño.” Al parecer el pequeño que aún no tiene nombre ya se ha robado el corazón de sus padres y de los miles de seguidores que ambos tienen. “Estamos locamente enamorados con la pequeña llegada. Feliz día de las madres a todas las mamás alrededor del mudno. Hoy este día tiene un significado completamente distinto para mí”, escribió la juez del programa factor X.

Liam, el orgulloso padre también compartió la noticia con sus fans y les quiso relatar un poco sobre cómo le había caído la buena nueva. “Mis amigos más cercanos y mi familia saben que pocas cosas me han dejado sin habla… ¡wow! Estoy increíblemente feliz de darle la bienvenida a nuestro pequeño bebé al mundo, es un momento que jamás olvidaré”.

El joven quien recientemente habló de lo enamorado que está de Cheryl también le dedicó unas tiernas palabras a la madre de su hijo, “Estoy completamente asombrado de la increíble mamá que tiene y de cómo ha llevado este asunto por completo, ella en verdad ha hecho mis sueños realidad.” Desde que se conocieron durante una presentación que él hizo en el programa Factor X en donde ella fue su juez, la chispa entre los dos se hizo notar. Ahora este pequeño viene a hacer más grande la felicidad de la pareja.