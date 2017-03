José José comienza su batalla contra la dura enfermedad que padece

Su vida ha transcurrido en constantes subidas y bajadas, pero nunca se ha rendido. Esta vez, José José está listo para enfrentar otra más de sus batallas con optimismo, y dispuesto a dar todo para salir adelante, como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Ante los recientes comentarios sobre su estado de salud, el intérprete de clásicos como ‘El Triste’ o ‘Amar y Querer’, publicó un comunicado en donde da todos los detalles de lo que acontece para él en este momento.

VER GALERÍA

El ‘Príncipe de la Canción’ grabó un mensaje en video de tan sólo unos minutos de duración. En el clip, publicado en sus redes sociales, aparece sentado, con el atuendo que lo ha caracterizado por años: de traje oscuro, camisa blanca y corbata, sin pasar por alto la notable delgadez con la que se presenta. Durante los primeros segundos de la grabación comienza dirigiéndose al ‘pueblo de México’ para luego desentrañar la razón de su padecimiento. “Quiero platicarles que estuve muy pendiente de mi salud. Al ver que no ganaba peso con nada me hice estudios en Estados Unidos y no logré obtener una respuesta de por qué estoy tan flaquito. Estaba muy preocupado, me vine al Instituto Nacional de Nutrición... y me encontraron un tumorcito en la cabeza del páncreas, que ha hecho que esté tan delgado".

En todo este proceso, José José ha recibido el apoyo incondicional de sus médicos, quienes además son sus amigos y no olvidó incluirlos en los agradecimientos. ‘El Príncipe’ explicó que uno de ellos fue quien le dijo que lo que ocurre actualmente con él se debe a todas las traiciones, mentiras y agresiones que ha recibido a lo largo de su vida.

Por supuesto, el intérprete dejó claro que se encuentra en buen estado de salud para comenzar a recibir sus quimioterapias y luchar contra este cáncer. "Quiero pedirles que tengan conocimiento de que el resto de mi organismo está bien. Se me hicieron análisis exhaustivos y estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida de la mano de Dios y de las manos de ustedes".

VER GALERÍA