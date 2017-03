Patty Manterola revela su secreto mejor guardado, que salió con Luis Miguel

La cantante Patty Manterola abrió su baúl de los recuerdos y contó un secreto que había guardado por años. Resulta que la guapa ex Garibaldi tuvo una conquista muy envidiable, Luis Miguel, con quien tuvo un par de citas cuando su relación con su ex esposo, Xavier Ortiz era intermitente.

VER GALERÍA

La también actriz confesó para el programa de televisión Suelta la sopa cómo fue que el cantante la invitó a salir. Mientras estaba de gira con Garibaldi, coincidió que el avión de la agrupación y el de El Sol estaban en el mismo hangar, “El manager de Luis Miguel me dice: ‘Oye Patty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’. Yo ya lo había conocido años atrás en el festival de Acapulco y él me tiró toda la onda, pero en ese entonces yo tenía novio”.

VER GALERÍA

La intérprete de Ojos negros recuerda que en ese momento tenía unos días de haber terminado con su novio y compañero de grupo, Xavier, quien la había dejado desconsolada tras haberlo encontrado besándose con otra mujer en una discoteca de España. El intérprete de Tengo todo excepto a ti por su parte estaba en su mejor época y era todo un conquistador debido a su apariencia y su carisma, por lo que era una venganza perfecta.

En ¡HOLA!, crisis en la relación de Luis Miguel y Kristina, mientras el Sol se divierte en Acapulco

Roberto Palazuelos confiesa todo sobre cómo era Luis Miguel con las mujeres

VER GALERÍA

“Fui a saludar a Luis Miguel en el avión, él súper caballeroso, muy lindo, me dice ‘tenía muchas ganas de saludarte, hace mucho que no te veía, ¿cómo estás, sigues de novia?’, y entonces le conté que había terminado con mi novio hace apenas unas semanas” cuenta Patty con una ligera sonrisa, ya que en ese momento le dio su teléfono. La pareja salió a cenar y al cine un par de veces, sin embargo la relación no siguió ya que ella prefirió regresar con su eterno amor para casarse. Sin embargo después de casi cinco años de estar casados, Patty y Xavier se divorciaron pues “no eran pareja de vida”.

Esto sucedió hace algunos ayeres y ahora Patty está felizmente casada desde el 2010 con el estadounidense Forrest Kolb en quien sí encontró a su compañero de vida y con quien tiene 3 hijos, Lucca de 5 años y los mellizos Matteo y Alesso de 3 años. Su romántico encuentro con Luis Miguel hoy se ha convertido solo en una divertida anécdota que la cantante recuerda con cariño.