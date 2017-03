¡Cómo hermanos! Alejandro Fernández y su hijo, dos galanes en la playa Cada día son más parecidos, pues además de su parecido físico, padre e hijo comparten el estilo

No, no estamos viendo doble y tampoco se trata de una foto de Alejandro Fernández y su hermano menor. Como si el tiempo no pasara por él, El Potrilo demuestra cómo le gana tiempo al tiempo al lucir cómo el hermano mayor de su hijo Alejandro Jr. Padre e hijo disfrutaron de un fin de semana en la playa, donde aprovecharon para tomarse las fotos más entrañables, en las cuales el cantante impresionó al lucir tan joven como su heredero.

VER GALERÍA

A través de Instagram, los Fernández compartieron las imágenes más lindas de estos días de sol, arena y mar. Si bien Alejandro Jr. tiene muchos rasgos idénticos a los de su papá, con cada año que cumple se va convirtiendo en su clon, pues además de parecerse físicamente comparten el estilo.

De acuerdo con las publicaciones del hijo de El Potrillo, padre e hijo decidieron desconectarse de todo y viajar a California, donde el estilo de vida playero es ley. Aunque el cantante tiene 45 años y su hijo 23, a la hora de posar juntos parece que el tiempo se detuvo para el intérprete de Mátalas, quien luce tan galán como su hijo.

VER GALERÍA

En una de las imágenes, aparece Alejandro Fernández al lado de dos amigos de su hijo. Demostrando que como te sientes te ves, el cantante lució tan jovial como los chicos. Sin duda el estilo y espíritu joven del tapatío es su “secreto” antienvejecimiento, pues siempre sabe qué prendas utilizar para resaltar su atractivo.

-'El Potrillo' sobre su comentada foto con el sol: 'Gente susceptible se enfadó, pero no fue nada'

-Alejandro Fernández, ¿de vuelta a la soltería?

-'Gracias por existir y coincidir en esta vida': Alejandro Fernández a su hija Valentina

VER GALERÍA

Esta no es la primera ocasión que El Potrillo se da tiempo para viajar con su hijo, de hecho, es una de sus actividades preferidas. En julio de 2016, el cantante obsequió a sus dos hijos varones, Alejandro y Emiliano, de 16 años, una vacaciones a España. Aunque Alejandro quiere a sus hijos por igual, tiene una inclinación especial por el mayor, por ser él la primera persona en llamarlo “papá”. “Gracias por convertirme en papá y enseñarme a disfrutar de la vida ¡Feliz cumpleaños Alex, te amo! Ya crecieron mis enanos”, escribió en noviembre pasado el cantante durante el cumpleaños de su primogénito.