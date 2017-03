¡Decidida! Selena Gomez le da un giro positivo a su enfermedad

Hace ya casi dos años que Selena Gomez fue diagnosticada con la enfermedad del lupus. Este padecimiento fue el causante de los ataques de pánico, ansiedad y miedo que sufría la cantante y por la cual tuvo que alejarse por un tiempo del escenario. El lupus es una enfermedad que ataca al sistema nervioso, es incurable y aún envuelve muchos misterios para la comunidad médica.

Tras someterse a una rehabilitación para tratar de contrarrestar los efectos de esta terrible enfermedad, la cantante ha decidido darle un giro positivo y crear una fundación junto con la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California para la investigación y el tratamiento de la misma.

La también actriz dijo en un comunicado, "Sigo siendo optimista sobre el progreso que se está realizando en la investigación del lupus y estoy muy orgullosa de apoyar el prometedor trabajo de la Escuela de Medicina Keck (…) Tengo la esperanza de que millones de personas en todo el mundo puedan beneficiarse de esto".

El pasado mes de noviembre la intérprete de Can’t keep my hands to myself regresó al ojo público con varios conciertos y pisando la alfombra de los American Music Awards en donde pronunció un emotivo discurso en relación a su situación “Tuve que parar, porque lo tenía todo pero estaba completamente rota por dentro. Intenté aguantar para no defraudar a mis fans, pero aguanté demasiado y al final acabé defraudándome a mí misma.” Además ahora se le ve feliz y enamorada al lado de su novio The Weeknd quien le ha demostrado gran apoyo durante esta difícil situación.