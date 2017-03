La primera vez de Aitana Derbez sobre un escenario fue espectacular

Es la pequeña estrella de la casa, y una vez más tuvo la oportunidad de brillar de forma inigualable. Aitana Derbez recibió una de las mayores sorpresas de su vida al debutar en uno de los escenarios más importantes de México, el Auditorio Nacional. Fue su mami, Alessandra Rosaldo, quien hizo esto posible durante la presentación de Únete a La Fiesta, show de música de los noventa del que ella forma parte. Por supuesto, los miles de asistentes aplaudieron y gritaron conmovidos al presenciar este lindo gesto de amor que quedó para el recuerdo. Eugenio Derbez también estuvo en primera fila, presenciando el número musical de su linda esposa, quien se mostró completamente agradecida por el apoyo de su familia.

Una publicación compartida de ALESSANDRA ROSALDO (@alexrosaldo) el 12 de Mar de 2017 a la(s) 4:41 PDT

A través de sus redes sociales, la integrante de Sentidos Opuestos no pudo contener la emoción y reveló el instante en que sus dos amores le dan una linda sorpresa. Mientras ella cantaba, Eugenio se puso de pie con Aitana en brazos, quien cargaba un ramo de flores para su mami. Ambos se acercan al escenario y ahí, Alessandra recibió el lindo presente que de inmediato la conmovió, no sin subir de inmediato a su pequeña a la tarima, a quien le cantó y le dio un beso. La escena significó mucho para ella, quien además publicó unas lindas palabras en su cuenta de Instagram. “Para mí, éste fue el mejor momento de la noche. Mi corazón se llenó por completo cuando por fin, a medio concierto, la encontré en el público y la vi bailando y mirándome fijamente…”, dijo sobre Aitana.

Pero finalmente su sueño de volver a la música pudo consolidarse, aunque admitió que por su maternidad, esto le generó algunas interrogantes. “Tuve tantas dudas antes de decidir unirme a este proyecto y tantas más después de haberlo aceptado... No sabía si iba a poder retomar el camino que había dejado en pausa. No sabía por dónde empezar y en mi cabeza no veía de qué manera iba a lograr seguir siendo la mamá de Aitana y al mismo tiempo la cantante de Sentidos Opuestos... No ha sido fácil para mí, pero el resultado es hermoso y nada se compara con su carita de asombro y felicidad diciéndome "¡vi a mamá cantar y bailar!”, expresó llena de emoción, por haber tomado una de las mejores decisiones en su vida.

Lo cierto es que Alessandra ha contado con el apoyo incondicional de su familia. Mientras Eugenio se enfoca en sus proyectos, ella da pasos firmes para seguir adelante, pero nunca ha estado sola en este proceso, por eso también incluyó a su amado en los agradecimientos. “Gracias amor @ederbez por apoyarme para poder ser parte de #ÚneteALaFiesta, y por ese mágico momento con Aitana en el escenario. Le diste a una noche increíble, el final perfecto, ¡te amo!”, dijo Rosaldo muy emocionada y lista para continuar.

Desde la llegada de su primera hija, Alessandra y Eugenio han manifestado su eterna felicidad y orgullo. La paternidad les ha dado la oportunidad de disfrutar al máximo y de hacer espacio en sus agendas de trabajo, pues ella es la prioridad. En julio de 2016, el comediante declaró a la agencia EFE que esta vez disfruta a su hija como nunca, pues ahora tiene el tiempo y la madurez necesaria para poder estar junto a la pequeñita.

