'Good morning!' Hasta recién levantada Mariah Carey es una diva La cantante se sumó a la tendencia 'no makeup', eso sí muy a su manera

Cuando pensamos que su visita al gimnasio con tacones y diamantes era lo más extravagante que íbamos a ver de Mariah Carey, la cantante vuelve a sorprender. Ahora, la neoyorkina se quiso sumar a la tendencia del no makeup, en el que famosas como Jennifer Lopez, Heidi Klum, Adriana Lima y un largo etcétera, suben fotos a sus cuentas de Instagram sin gota de maquillaje. Pero en su condición de diva, la cantante lo hizo muy a su manera.

La intérprete de Always Be My Baby, volvió “loca” a la red, de nuevo, con una imagen de ella recién levantada. Como la diva que es, Mariah no se pudo resistir y, si bien, lució menos producida que de costumbre, no quiso mostrarse al natural y con un poco de lipstik y delineador muy tenue le dio su toque a esta tendencia.

Mariah ha ganado fama en Instagram por las peculiares imágenes que comparte de su día a día. Cocinando con un sexy atuendo, disfrutando de un rato en el jacuzzi o simplemente posando muy en su papel, la cantante se ha convertido en la “reina” de los posados en la red.

Sus ocurrencias se han convertido en la mejor estrategia de popularidad en Instagram, donde nunca pierde el glamour. Ahora que está estrenando romance con Bryan Tanaka, el joven dio el salto de bailarín a cómplice de posados.

Pues según se puede ver en su reality Mariah's World, el bailarín siempre la alienta a ser ella misma, sin duda, fue el punto a favor que la cantante vio en él para entregarle su corazón. Durante el programa, Mariah mostró la transición de ser la prometida del millonario James Packer a novia de Tanaka, con quien se divierte como niña.