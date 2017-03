Thalía y el arte de lucir cinturita de avispa a sus 45 años La cantante demostró que el paso del tiempo no ha repercutido en su cintura que luce como cuando tenía 20 años

Desde el inicio de su carrera, el mito de que Thalía se había quitado un par de costillas para lucir una cintura de avispa, la ha perseguido. Respecto a este señalamiento, la cantante no hace más que divertirse con los comentarios alrededor de su anatomía y ha sacado provecho de este rumor en varias ocasiones. Este asunto fue inspiración para su canción Arrasando, que en una parte dice “Que si engordo, que si enflaco, que si no tengo costillas”.

En septiembre de 2016, Thalía habló de esto en una entrevista donde dejó claro que los rumores alrededor de su cintura no le molestan en lo absoluto: “Es muy divertido, porque es un mito, una leyenda urbana que está alrededor de mí desde 1989 que saqué mi primer disco como solista”, dijo al Huffington Post Voces.

En Instagram también ha hecho varios chistes sobre esto compartiendo varias fotos haciendo alusión a su supuesta operación. Verdad o no, la mexicana tiene a sus 45 años un cuerpo envidiable y lo presume sin empachó.

Ayer, la cantante reavivó el tema de su cintura compartiendo una foto en la que dejó sin aliento a sus seguidores de Instagram demostrando que a sus 45 años todavía posee unas medidas de infarto. La intérprete de Amor a la Mexicana aprovechó un descanso durante la filmación de un video sorpresa, para compartir con sus fans cómo lucen un diminuto atuendo que forma parte de su colección de ropa y accesorios.

Con un look de diva de los años 50, Thalía demostró que el paso del tiempo no repecutido en su cintura. De inmediato, sus fans que son aficionados de enviarle fotos de ellas intervenidas en Photoshop, crearon un comparativo de esta foto con una de 1996 donde la cantante luce idéntica, ¿increíble, no?