¡Wow! Anahí luce un abdomen perfecto a sólo un mes de haberse convertido en mamá

Es mamá de tiempo completo, pero Anahí tampoco descuida el ejercicio y las rutinas de belleza. Una vez más, la cantante sorprendió a sus seguidores al revelar los resultados de la gran dedicación y disciplina que ha mantenido estas semanas, para poder recuperar su inigualable figura. A poco más de un mes de haberse convertido en mamá, ella dio muestra de que es una mujer muy organizada y dispuesta a conquistar todos sus objetivos.

La intérprete de ‘Rumba’ subió a su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que reveló el impresionante físico que tiene. En la selfie aparece con un outfit para el gimnasio en color negro, el cabello recogido y mostrando su estrecha cintura con un marcado abdomen como el que lucía hasta antes de su etapa de embarazada. Motivada por sus avances, la también actriz dio detalles del tiempo que ha invertido ejercitándose para poder presumir su actual aspecto. “¡De regreso! 1 mes, 2 semanas, 3 días. #Volverloaintentar”. Por supuesto, varios de sus fanáticos no daban crédito a lo que veían, pero aprovecharon para enviarle buenos deseos y expresarle su gran admiración.

Han sido días muy gratificantes para Anahí, quien además de retomar algunos hábitos de su vida cotidiana, disfruta la maternidad junto a su esposo, el político Manuel Velasco. El Día del Amor y la Amistad, el gobernador de Chiapas compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. “¡Una familia formada con base en el amor es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad!”, dijo Velasco, que además publicó una linda postal familiar en donde aparecen los tres: Anahí, el bebé y él.

Desde que nació el pequeño Manuel, su famosa mamá ha mostrado algunas imágenes de él. Primero fue una de sus manitas, después una foto de su rostro con la simpática presentación “¡Hola mundo! Soy Manuel”, otra de sus piecitos y un tierno clip en donde Anahí lo llena de besos. El nacimiento ocurrió el pasado 17 de enero, por parto natural en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lo que tampoco pasó desapercibido fue que, a unos días de haber dado a luz, la cantante hizo su primera aparición pública durante la celebración del Combate Naval. En ese evento se le vio radiante, con un look sencillo en color negro y en todo momento sonriente. Entre otras cosas, ha dejado claro que no se retirará de la música, luego de rumor que surgió en redes sociales que causó revuelo entre sus fanáticos. “No, ¿qué es eso? Jamás dije eso. No crean nada”, de esta forma, aclaró todo.

