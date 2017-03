'Happy birthday!' Eros, bebé de Paulina Rubio, cumplió un año y ya dio sus primeros pasos

Casi siempre se le ve intrépida sobre los escenarios, pero esta vez, Paulina Rubio, mostró su lado más maternal por una razón muy especial. Como toda mamá orgullosa, celebró el primer año de vida de su hijo, Eros. De una forma muy tierna, la cantante dejó ver lo mucho que ha crecido su pequeñito, quien por fin logró dar sus primeros pasos. Después de todo, no hay nada que llene tanto el corazón de ‘Pau’ como compartir tiempo con sus adorados hijos.

Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paurubio) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 11:20 PST

La ‘Chica Dorada’ dio muestra de su gran felicidad en su cuenta oficial de Instagram, espacio en el que mostró un tierno clip en el que aparece ella caminando descalza sobre la arena, tomando de los bracitos al pequeño Eros, quien avanza poco a poco delante de su mami. "¡Happy Birthday Eros, te amo! Feliz cumpleaños #susprimerospasos, #elpoderdeunamadrepositiva", escribió la intérprete de ‘Mi Nuevo Vicio’ en la publicación que ha acumulado miles de likes. Durante este inolvidable instante, ella también estuvo pendiente de su hijo Andrea Nicolás, a quien llamó para unirse a la convivencia con su hermanito.

Lo cierto es que no hay nada que detenga a Paulina. Tras el percance que sufrió al caer de un escenario hace unos días, mientras actuaba en Campeche, por fin se muestra recuperada y completamente motivada por sus hijos. En aquél momento, como toda una profesional, continuó con su show, no sin antes dirigir algunas palabras. “Quiero aprovechar este guamazo para decir algo; todos los seres humanos nos caemos, pero nos volvemos a levantar”. Y sí, la cantante se levantó y por fin está lista para continuar, por esa razón sus fanáticos no dejan de enviarle mensajes de buenos deseos, a la espera de que la estrella arranque su PauRubio Tour 2017, con la que visitará varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica.

La ‘Chica Dorada’ ha sido vista estos días en compañía de su pareja, Gerardo Bazúa. Ambos han paseado por la ciudad de Los Ángeles, en donde se han tomado el tiempo para ir de shopping. De esta forma, la pareja da muestra de que su relación amorosa pasa por un buen momento, en el que existen grandes motivos para celebrar y seguir unidos, como el primer año de vida de su bebé.

Eros nació el 5 de marzo de 2016 y desde ese entonces la vida de ‘Pau’ transita por una de sus mejores etapas. A la mexicana, la segunda maternidad le ha sentado de maravilla y eso se hace evidente cada que hace alguna aparición. “Esta nueva maternidad me ha enseñado a volver a apreciar muchas cosas: amanecer con mi hijo en brazos, comenzar el día cuando nadie está despierto, disfrutar de su llegada a mi vida...”, compartió en abril de 2016 a la edición de ¡HOLA!.