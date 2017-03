¿Celos? JLo revela la peculiar opinión de su hijo sobre su vestuario en los shows La cantante confesó que a su hijo Max, de 9 años, no le encantan los diminutos atuendos que utiliza sobre los escenarios

Desde el inicio de su carrera Jennifer Lopez es sinónimo de sensualidad. Es casi imposible imaginar a la cantante sin sus diminutos y brillantes atuendos sobre el escenario, de hecho, gran parte de su encanto como artista es su maestría al contonearse en sexys atuendos que encantan a sus seguidores, pero que no tienen tan contento a su hijo Max.

Justo cuando el mundo pensaba que ahora que está soltera JLo no tenía porqué rendirle cuentas a nadie, la cantante asegura que en casa sí hay alguien que la tiene en la mira y a quien no le cae nada bien el hecho de verla con poca ropa en sus show. Durante una conferencia de prensa, realizada por el lanzamiento de la serie AOL Build Talk, la Reina del Bronx confesó, simpática, cuál es la opinión de su hijo sobre su vestuario.

“¿Sabes lo que me dijo mi hijo Max el otro día? Me dijo: ‘Mamá, ¿por qué no llevas pantalones en tu espectáculo? Creo que deberías llevar pantalones más seguido”, comentó divertida la cantante quien reconoció que su hijo es “un chico muy posesivo”. Respetuosa con la opinión de su hijo, Jennifer Lopez también compartió cual fue la explicación que le dio a Max sobre la elección de sus outfits: “Trato de hacerle entender la situación, así que le contesté: ‘Mira cariño, sabes que mamá es una chica del espectáculo”.

Así, clara con su hijo y convencida de que su trabajo no debe interferir con su labor como mamá, JLo continúa deleitando a sus fans y, con diminutos atuendos, sigue presumiendo sus curvas de infarto.

Y es que ahora que sus hijos han crecido, la cantante quiere prestar atención a cada inquietud de sus gemelos, quienes el pasado 23 de febrero cumplieron años: “No puedo creer que hoy hace 9 años Dios me confió una de las bendiciones más grandes de mi vida. Finalmente me envió mis bellos gemelos, mis bebés, mi amor y vida en dos pequeños seres humanos”, escribió la cantante en Instagram.