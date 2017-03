¿Justin Bieber tiene un nuevo romance con la modelo Ashley Moore?

Después de que hace unas semanas Justin Bieber conmocionara a la ciudad más grande del mundo con su concierto en la Ciudad de México, ahora el cantante parece estar conmocionando un nuevo corazón. A un día de celebrar su cumpleaños número 23 el intérprete de What do you mean? decidió dar una caminata en el Parque Griffith en Los Ángeles, California, sin embargo no lo hizo solo. A su hicking lo acompañó su amiga, la modelo Ashley Moorey y los rumores sobre un nuevo amor entre ella y el artista no se hicieron esperar pues en las fotos salen muy juntitos.

Durante su romántico paseo Ashley presumió su espectacular figura y aprovechó varios momentos para tomar del brazo a Justin, mientras que en otra imagen es él quien se le acerca y trata de llamar su atención. Más tarde se les vio caminando por la calle y ninguno de los dos podía parar de sonreír ni de intercambiar miradas. Horas después él subió a su cuenta de Instagram una foto en donde sale muy sexy sin camisa y posando en ropa interior en donde parece ser es el mismo parque, lo que hace pensar que quizás ella fue la fotógrafa de ese momento. ¿Será que el cantante de Sorry está tratando de olvidar el romance de Selena Gomez con The Weeknd?

Esta no es la primera vez que esta pareja es víctima de rumores sobre una posible relación, en agosto del 2013 se les vio también juntos disfrutando de una comida en una cita. Dos años después, en el 2015 la pareja asistió a un juego de basquetbol entre los Washington Wizards y Los Angeles Clippers en donde se les vio muy cariñosos, incluso él estaba sentado en las piernas de la modelo y le hacía caricias en la cara. ¿Serán solo amigos o habrá algo más?

