Selena y The Weeknd de romance y cariñosos por París, ¡a unos pasos de Bella Hadid!

A la vista de todos, Selena Gomez y The Weeknd siguen derramando miel. Esta vez la parejita se tomó un tiempo para ir de paseo por uno de los sitios más románticos del planeta, la ciudad de París. Pero este viaje no es como cualquiera, pues los enamorados estuvieron a tan sólo unos metros de alguien que ha sido pieza clave en toda esta historia, nada más y nada menos que Bella Hadid, ex del intérprete de Starboy. The Weeknd tiene programada una presentación en la capital francesa, por lo que es posible que su novia esté presente entre el público, si es que su agenda se lo permite.

El paparazzi no dejó de seguir el rastro de la pareja, que se hospedó en uno de los hoteles más exclusivos de la Ciudad de la Luz, La Réserve. Se dejaron ver muy cariñosos y su presencia no pasó desapercibida. Lo que seguramente desconocían, es que Bella Hadid estaba a tan sólo unos pasos de ellos. La modelo eligió para su estadía en París el hotel George V, pero ella no estaba de paseo, pues el motivo de su visita tenía que ver sólo con motivos profesionales, pues será parte de la Paris Fashion Week.

Aunque hasta el momento no se ha reportado algún encuentro o coincidencia cercana entre ellos, la presencia de The Weeknd y Bella en la misma ciudad ha causado revuelo. Hace apenas unas semanas, ella abrió su corazón sobre la ruptura con el cantante, la cual fue significativa en su vida. “Fue mi primer rompimiento… y muy público. Pero siempre lo respetaré y siempre lo amaré. A veces quieres estar triste o manejarlo de otra manera, pero al final del día nunca quieres quemar un puente por el que has luchado mucho para construir.”, dijo para la publicación Teen Vogue Magazine.

En enero salieron a la luz las primeras fotografías de Selena y Abel Tesfaye (nombre real del cantante) besándose, en donde quedó claro que entre ellos existía algo más que una simple amistad. Después de este episodio, se supo que Bella había dejado de seguir a Selena en Instagram y de esta manera hizo evidente la reacción de la modelo.

Otro a quien esta relación no le ha sido indiferente fue a Justin Bieber, ex de Selena. Días después de que el romance salió a la luz, un reportero de TMZ persiguió al cantante para preguntarle su opinión sobre The Weeknd. El cantante fue tajante con su respuesta y, con un dejo de enfado sólo se limitó a decir: “Esa mi*** es rara”.

