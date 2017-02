¡Todo por mi ‘princesa’! Marc Anthony, el mejor compañero de juegos de su hija El actor compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece muy quieto mientras Emme le pinta las uñas

Mientras sobre los escenarios Marc Anthony presume su actitud de conquistador, en casa la historia es completamente diferente, pues solo tiene ojos para una mujer por la cual hace lo que sea: su hija Emme. Mostrando su lado más tierno, el salsero compartió con sus seguidores en Instagram una de las imágenes más entrañables al lado de su hija.

Si de complacer a su ‘princesa’ se trata, el cantante es un experto a la hora de complacerla. Como nunca lo antes se había mostrado, Marc compartió con sus fans este íntimo momento al lado de su hija, quien la semana pasada cumplió 9 años.

En la imagen aparece el intérprete de Vivir mi vida muy quieto mientras su pequeña le pinta las uñas. El cantante presumió que mientras veía los premios Lo Nuestro aprovechaba para darle una manita de gato a su manicura y para ello contó con la experta más tierna. Marc aprovechó esta foto para felicita a su colegas de Gente de Zona por su premio en la gala.

Si bien, Marc siempre ha sido un padre muy presente, su vida de cantante en ocasiones le ha impedido estar con sus hijos como él quisiera, de ahí que cuando tiene tiempo libre corre a visitar. Desde que se hizo oficial su divorcio con Shannon de Lima, el músico ha estado especialmente cerca de sus gemelos, con quienes los últimos días ha compartido mucho tiempo.

Las últimas imágenes que se han publicado de él se le ve relajado y contento al lado de los suyos. Hace unos días lo vimos cariñoso y cercano a JLo durante la fiesta de cumpleaños de sus hijos. Al parecer ahora que está soltero, el cantante ha querido volcarse en su familia y sobre todo en sus hijos.

Sobre este tema, en abril de 2016, el cantante concedió una entrevista a la cadena CBS, donde abrió su corazón respecto a su papel de papá: "Lo que hubiera dado por ser un padre que pasara más tiempo en casa y presenciar cada segundo de la vida de mis hijos. Me hubiera encantado hacer eso. Pero no pudo ser de otra forma. Es una de las cosas que me vienen a la mente. Fue un sacrificio enorme. Y, de pronto, empiezo a cuestionarme si todo valió la pena", explicó.