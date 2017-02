Chayanne conquista la cima del mundo de vacaciones con su familia

En esta época del año, los lugares de nieve son los favoritos de las celebridades para vacacionar, ya que muchos disfrutan de esquiar y de apreciar los paisajes de clima frío. Tal es el caso de Chayanne, quien cambió las calurosas playas de Miami y decidió pasar un tiempo muy agradable con su familia en Telluride, Colorado.

El cantante subió unas fotos a su Instagram en donde se le ve a punto de saltar hacia una nueva aventura. En la primera imagen él escribió “¿Les gusta la nieve? ¿Me arriesgo?”, mostrando que se encontraba un poco nervioso por enfrentarse a las pistas. Después subió una foto en donde aparece bien montado en sus esquís, con una chamarra azul y su casco, levantando los brazos en pose de conquista en la cual escribió “¡Lo logré!”. El puertorriqueño pudo conquistar la montaña y nos regaló una hermosa vista panorámica de este increíble lugar.

Cada que el intérprete de Me Enamoré de Ti tiene un tiempo libre, su actividad favorita es pasar tiempo de calidad con su familia ya que se considera un padre y un esposo muy presente. Esta ocasión no fue la excepción pues él mismo escribió en otra de sus imágenes “No hay nada mejor que disfrutar en familia” y aunque no posó en ninguna de las imágenes con su esposa, Marilisa Maronesse, ni con sus hijos, debido a que le gusta mantener su vida privada al margen, su hija sí compartió un momento en la nieve en su Instagram.

Isadora, la guapa hija menor de Chayanne, subió una foto en la que se le ve con un pantalón blanco y una sudadera rosa haciendo un muñeco de nieve, con el cual bromeó como si fuera su novio pues le puso lentes, casco y gorro para el frío. Ella sale dándole un beso y con la nariz roja, por lo que escribió: “Frosty and Rudolf chillin'”. Y aunque su hermano Lorenzo, no ha compartido ninguna imagen, seguramente toda la familia pasó unos días muy divertidos en este lugar.