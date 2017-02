Thalía o cómo lucir con maestría un vestido de 35 kilos sobre la ‘red carpet’ La cantante eligió un diseño de la dominicana Giannina Azar con el que brilló en la entrega de los premios Lo Nuestro

No podía ser de otra forma, Thalía se convirtió en el centro de todas las miradas anoche durante los premios Lo Nuestro gracias a “el vestido”. Como siempre, la esposa de Tommy Mottola se anotó una palomita en su lista de aciertos a la hora de desfilar sobre una red carpet con un diseño totalmente glitter firmado por la diseñadora dominicana Giannina Azar a quien descubrió gracias a Instagram.

A su llegada a esta entrega, la mexicana acaparó todas las miradas gracias al vestido que lucía encantador en su figura, pero que de acuerdo con la cantante, no es una prenda fácil de llevar, por el hecho de que el diseño pesa cerca de 35 kilos. El vestido, compuesto por un sinfín de piedras, es todo un reto pues el llevarlo se convierta en una verdadera visita al gimnasio.

Para que cada detalle del vestido luciera, la intérprete de Manías recogió su cabellera con una coleta. Convertida en la embajadora de lujo de su marca, la mexicana no quiso dejar fuera su colección y encontró en el calzado la mejor opción para utilizar uno de sus pares. Con el glitter de su vestido, la cantante no necesitó otro accesorio y sólo llevó unos discretos pendientes.

Aunque desfilar con este pesado vestido no fue algo fácil, si de lucir espectacular se trata, Thalía es la número uno. Recordemos que en el año 2000 la cantante debutó en este tipo de hazañas el día de su boda cuando caminó al altar enfundada en un diseño de Mitzy que pesaba 70 kilos y que tenía una cola de más de 17 metros de largo.

Después de convertirse en la novia más “pesada” del medio, Thalía se ha convertido en toda una experta a la hora de enfundarse en vestidos espectaculares que implican sacrificios. En junio del año pasado, la cantante compartió su travesía a la hora de ponerse el diseño color mostaza que utilizó en los Tony.

En aquella ocasión, la cantante compartió en su cuenta de Instagram las maniobras que tuvo que hacer para que su vestido –con el cual era difícil sentarse- no tuviera una sola arruga: “Este detrás de cámara es insuperable. Para que no se arrugara el vestido, me lo puse a dos cuadras del lugar en el coche. Y obvio @tmmttola feliz grabándome. Los gajes del oficio”, escribió al lado del clip captado por su esposo.