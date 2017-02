Después de su caída, así quedó la pierna de Paulina Rubio 'La chica dorada' publicó en Instagram una imagen de cómo se recupera luego del incidente sobre el escenario durante su show en Campeche, el fin de semana pasado

Una vez más, Paulina Rubio demuestra cómo levantarse con honor de una caída de la vida, esta vez, de manera literal. Luego de que el fin de semana La Chica Dorada protagonizara un aparatoso accidente sobre el escenario durante su presentación en Campeche, la cantante comparte con sus seguidores las secuelas del incidente.

Luego de que el video en el que cae del escenario se hiciera viral, Paulina Rubio ha querido compartir con sus fans cómo está su pierna luego de recibir este golpe: “Así mi pierna esta mañana… ¡Buenos días! Good morning, ya con muchas ganas de entrenar #tremendoguamazo”, escribió la cantante al lado de una foto en la que aparece su pierna izquierda con una especie de venda con la que guarda reposo.

En la imagen se puede ver el tobillo de Paulina hinchado, pues de acuerdo a lo que la cantante contó en un video en Instagram, todo su pesó cayó en su pie izquierdo y aunque no tiene ninguna lesión de gravedad sí deberá quedarse quieta unos días.

Agradecida por los mensajes y muestras de cariño que sus fans le han hecho llegar, La Chica Dorada grabó un clip en el que explicó cómo está: “Quiero mandar las gracias a todos los que se han preocupado por mí, los que me han mandado su cariño, su amor, por sus comentarios y buen vibra. La verdad es que sí me di un guamazo, después del concierto cuando se me bajó la adrenalina me empezó a doler un poquito más porque caí con el pie izquierdo al vacío sin saber que iba a caer con la pierna rígida en el piso y luego amortigüé con la pierna derecha, pero fuera de los moretones no hay nada más, no me rompí nada que fue lo más importante, me duele la cadera, pero el doctor me dijo que estoy súper bien”.

Más allá de la caída, el concierto que Paulina ofreció en Campeche será inolvidable para su público por ser el show en el que la cantante y Gerardo Bazúa reaparecieron juntos sobre un escenario echando por tierra los rumores de crisis.